Un nouvel outil de Services bancaires mobiles CIBC utilise l'intelligence artificielle pour offrir aux clients des renseignements personnalisés fondés sur des données concernant leurs dépenses et leurs épargnes





Atteindre la stabilité et la sécurité financières avec À la loupe CIBC

TORONTO, le 3 févr. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a lancé aujourd'hui son nouvel outil À la loupe CIBC, qui offre aux clients des recommandations personnalisées et réalisables fondées sur des données qui se basent sur leurs opérations financières. Faisant appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage machine, À la loupe CIBC informe les clients des possibilités d'épargne et des opérations inhabituelles, tout en leur fournissant des conseils qui peuvent appuyer de meilleures décisions concernant leurs dépenses quotidiennes. L'outil À la loupe CIBC est offert aux clients par l'entremise de l'application Services bancaires mobiles CIBC primée.

À la loupe CIBC peut aider les clients à mieux gérer leurs dépenses et leurs épargnes quotidiennes en déterminant les tendances et les écarts par rapport à leurs habitudes habituelles, en fonction de leurs opérations par carte de débit et de crédit. De plus, l'outil offre des conseils et des suggestions personnalisés fondés sur l'historique des dépenses d'un client, ce qui peut comprendre l'établissement de limites de dépenses pour différentes catégories ou pour les commerçants afin de mieux gérer les dépenses, ou des rappels pour placer les fonds disponibles dans l'épargne.

Grâce à des suggestions personnalisées et à des éléments visuels utiles, les clients de la Banque CIBC peuvent voir des renseignements sur leurs dépenses mensuelles, leurs flux de trésorerie, leurs abonnements et leur épargne dans leur fil d'actualité quotidienne, comme :

« Avez-vous remarqué que le montant de cette facture récurrente est plus élevé que d'habitude ce mois-ci? »

« Vous avez dépensé un total de 63 $ pour 6 abonnements en janvier. »

« Vous avez dépensé plus pour le divertissement ce mois-ci que d'habitude. Aimeriez-vous fixer une limite de dépenses? »

« Il semble que vous ayez 76 $ dans votre compte-chèques qui peuvent être transférés en toute sécurité dans votre compte-épargne. »

« À la loupe CIBC est un autre exemple de la technologie novatrice et des capacités numériques que la Banque CIBC met en place pour offrir plus de services interactifs et une expérience bancaire encore meilleure à ses clients, a déclaré Aayaz Pira, premier vice-président, Services bancaires numériques et Innovation, Banque CIBC. Les conseils financiers personnalisés qu'offre À la loupe CIBC peuvent aider nos clients à gérer leurs finances quotidiennes. C'est comme avoir un coach financier à votre service. »

À la loupe CIBC fait suite à plusieurs mises à jour et offres récentes de services bancaires numériques de la Banque CIBC, y compris un assistant virtuel conversationnel fondé sur l'intelligence artificielle qui peut effectuer des opérations bancaires et répondre à des questions sur les services bancaires quotidiens, et l'outil Pro-objectifs CIBCMC, une plateforme de planification novatrice et interactive qui, avec l'aide d'un conseiller de Service Impérial CIBC, souligne les occasions, les lacunes et les excédents dans des domaines comme les flux de trésorerie, afin d'appuyer le processus de planification des objectifs.

De plus, la Banque CIBC continue d'améliorer son expérience en matière de services bancaires mobiles et s'est classée au premier rang des plus grandes banques canadiennes en ce qui concerne la satisfaction de la clientèle à l'égard des services bancaires mobiles en juin 2020, selon J.D. Power.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 3 février 2021 à 06:00 et diffusé par :