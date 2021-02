VVDN effectue une avancée majeure avec ses services de fabrication de produits électroniques pour les OEM et les entreprises de produits





GURUGRAM, Inde, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, une société d'ingénierie et de fabrication de produits de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait effectuer une avancée majeure dans les services de fabrication électronique, notamment CKD Manufacturing en Inde dans les domaines de la 5G, du Wi-Fi, des caméras et de la vision et de l'IoT en 2021. Cette annonce s'appuie sur l'engagement continu de VVDN à réaliser l'ingénierie et la fabrication de diverses solutions innovantes pour les OEM et les entreprises de produits dans le monde entier.

Au cours de l'année dernière, le VVDN a développé son infrastructure de fabrication et augmenté sa main-d'oeuvre. VVDN a inauguré son parc d'innovation mondial de 10 hectares, un centre d'outils mécaniques et de moulage supplémentaire et des lignes de fabrication de métaux légers qui s'ajoutent à son infrastructure existante et qui ont contribué à multiplier ses capacités de production et de fabrication en Inde. Ces extensions d'infrastructure, ainsi qu'une chaîne d'approvisionnement solide, ont aidé VVDN à créer un écosystème de fabrication de produits électroniques de bout en bout comprenant la TMS, l'assemblage de produits, la fabrication d'outils mécaniques, de moules et la certification. Cela permet à VVDN de proposer des coûts de conception plus faibles et des délais de commercialisation plus courts à ses clients et aux équipementiers en Inde et dans le monde. VVDN fabrique aujourd'hui une grande variété de produits tels que des RU 5G, des points d'accès Wi-Fi, des caméras IP, des appareils photo analogiques, des trackers (personnels/actifs), des chargeurs de VE, des kits de diagnostic de laboratoire médical, etc.

Le PDG, Bhupender Saharan, a déclaré : « VVDN a fait des progrès continus en fournissant les meilleurs services d'ingénierie et de fabrication électronique de sa catégorie grâce à l'investissement dans les infrastructures, la main-d'oeuvre et la technologie. Le déclenchement de la pandémie a encore accéléré la nécessité de décentraliser la fabrication des produits électroniques et les équipementiers recherchent les bonnes options et les bons partenaires. Pour une entreprise comme la nôtre, cela signifie avoir une stratégie claire pour encourager et soutenir les OEM et les entreprises de produits indigènes afin qu'ils puissent adopter plus rapidement et fournir aux clients des produits MAKE in INDIA. Pour soutenir notre engagement « Make in India » et « Aatmnirbhar Bharat », l'entreprise a mis en place des chaînes de valeur pour pouvoir fabriquer des CKD pour les produits électroniques en Inde. »

