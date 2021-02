REPLY : L'optimisation de la distribution du réseau 5G est le problème que le Reply Code Challenge 2021 propose aux codeurs du monde entier d'essayer de résoudre





La transformation de nos villes en villes intelligentes devient chaque jour plus réelle grâce à la technologie 5G. Créer et optimiser la distribution du réseau 5G grâce à un algorithme est l'objectif de la quatrième édition du Reply Code Challenge 2021, le concours par équipes organisé par Reply pour initier de nouvelles générations de talents à la culture numérique et au codage.

La compétition, ouverte aux codeurs du monde entier, se déroulera en ligne le jeudi 11 mars 2021. Deux défis se dérouleront en même temps : l'Édition Standard, destinée aux étudiants universitaires et aux professionnels et l'Édition Jeunes, ouverte aux jeunes entre 14 et 19 ans.

Les participants à l'Édition Standard seront invités à créer une nouvelle infrastructure de réseau dans une ville caractérisée par des contraintes environnementales particulières. Par le biais du codage, ils devront élaborer la répartition optimale des antennes 5G dans le cadre urbain environnant.

Les participants à l'Édition Jeunes (Teen Edition) seront quant à eux confrontés à des problèmes de logique et de mathématiques. L'Édition Jeunes est maintenant enrichie du programme Train&Win. La plateforme deviendra un véritable gymnase de codage, avec des exercices et du matériel de formation mis à disposition pour aider à préparer la compétition internationale du 11 mars.

À partir du 8 février, les enseignants et les élèves pourront s'entraîner ensemble à résoudre des problèmes sur la plateforme challenges.reply.com et gagner ainsi des gadgets pédagogiques Reply.

La recherche de la victoire ne connaîtra aucune limite : les équipes pourront soumettre toutes les solutions qu'elles trouveront pendant la durée de la compétition en utilisant n'importe quel langage de programmation, y compris C++ et Python. Le podium sera déterminé sur base des algorithmes qui auront obtenu le meilleur score lors des tests.

Lors du concours de l'année dernière, plus de 20 000 codeurs de 96 pays différents ont participé aux deux éditions du défi en résolvant des problèmes de logique et d'algorithme.

Avec le Code Challenge, Reply débute le calendrier 2021 des Challenges Reply : celui-ci comprend également le Sustainability Investment Challenge en avril, conçu pour initier les étudiants aux investissements financiers avec une attention particulière sur l'évaluation de la durabilité ; le Creative Challenge en mai, le plus grand défi d'Europe pour les jeunes créatifs, organisé en collaboration avec de grandes marques internationales ; et le Cyber Security Challenge en octobre, axé sur la recherche de vulnérabilités spécifiques cachées dans des logiciels et des systèmes informatiques.

Les Challenges Reply illustrent l'engagement de Reply dans le développement de modèles éducatifs innovants, capables d'impliquer les nouvelles générations grâce à l'utilisation d'éléments de leur propre langage, répartis dans la dynamique du jeu. Depuis le lancement du programme en 2018, plus de 80.000 joueurs ont participé aux défis organisés par Reply pour les jeunes étudiants, les talents et les passionnés de technologie dans le but de promouvoir la culture du codage et de stimuler l'innovation numérique dans les domaines de la créativité, de la cybersécurité et des finances.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site challenges.reply.com

