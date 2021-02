Seoul Viosys commence la production de masse de VCSEL 25 Gbps pour les applications de communications 5G





Seoul Viosys (KOSDAQ : 092190), fournisseur leader de semiconducteurs composés, a annoncé que pour la première fois en Corée, Seoul Viosys avait réussi à développer la technologie de laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL), diode laser de 25 Gbps exclusivement en champ proche, compatible avec les réseaux câblés 5G pour la transmission et la réception, et qu'elle avait débuté la production de masse afin de fournir ces produits à trois premiers clients.

Le VCSEL est une technologie de diode laser qui convertit les signaux électriques en signaux optiques. Cette technologie a récemment attiré l'attention en tant que technologie de communications basée sur la lumière, qui permet d'atteindre des communications de données à ultra-haute vitesse dans les environnements 5G. Cette technologie est nécessaire dans le cadre de la RA/RV, de la détection 3D ainsi que du ToF (Time of Flight) des appareils photos destinés aux smartphones, et du LiDAR automobile. Les VCSEL de Seoul Viosys destinés aux applications de capteurs ont d'ores et déjà reçu l'approbation de plusieurs clients, et feront l'objet d'une production de masse au cours du premier trimestre 2021. En outre, la technologie LiDAR fait également l'objet d'une procédure d'approbation en vue d'être livrée à un fournisseur de solutions de systèmes automobiles. D'après Yole Développement, société de recherche leader dans le domaine des semiconducteurs composés, le marché mondial des VCSEL devrait croître de 18,4 % chaque année, passant de 1,1 milliard USD en 2020 à 2,7 milliards USD en 2025.

Le VCSEL de 25 Gbps développé par Seoul Viosys est une technologie de diode laser haute performance, qui émet verticalement de la lumière à partir de substrats semiconducteurs afin de permettre des communications rapides. Actuellement, le marché des VCSEL 25 Gbps connaît une lutte de pouvoir entre trois grandes sociétés américaines ? II-VI, Lumentum, et Broadcom ? autour de ces produits à haute valeur ajoutée, dont le prix de vente est plus de 10 fois supérieur à celui des LED. Le VCSEL de Seoul Viosys peut être appliqué dans des configurations à canal unique ou à quatre canaux, en fonction de son usage prévu, et la mise en oeuvre à quatre canaux offre 100 Gbps (x4) de réception et transmission de données de haute capacité et de haute qualité. Bien que la technologie VCSEL présente un niveau élevé de difficulté concernant sa mise en oeuvre, elle devrait couvrir un large éventail d'applications à l'avenir, grâce à son prix compétitif par rapport aux diodes laser de type horizontal, qui émettent de la lumière à partir des côtés.

« Face à l'évolution de paradigme à l'ère récente du sans contact, l'intérêt dans la technologie VCSEL ne cesse de croître, dans la mesure où il s'agit d'une technologie indispensable pour mettre en oeuvre l'environnement de l'Internet des objets (IdO). Seoul Viosys poursuivra ses efforts de recherche et développement sur la technologie VCSEL, afin de développer et appliquer ses VCSEL différenciés dans les villes intelligentes basées sur les communications 5G, les applications de conduite autonome, la RA/RV, ainsi que sur les marchés de l'IoT industriel », a déclaré un représentant de Seoul Viosys.

Seoul Viosys est un fournisseur de solutions complètes dans le domaine des lampes LED UV, du laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL), de la source lumineuse nouvelle génération destinée aux lasers et capteurs 3D, et du canal RGB à un pixel « Micro Clean Pixel » pour les écrans. Fondée en 2002 en tant que filiale de Seoul Semiconductor, l'entreprise a conquis la première place du marché dans le secteur des produits LED UV (LEDinside, 2019). Seoul Viosys propose un vaste éventail de produits LED UV sur toutes les gammes de longueurs d'onde allant de 200 nm à 1 600 nm, incluant les rayonnements ultraviolets (UV), visibles et infrarouges. La société détient plus de 4 000 brevets relatifs à la technologie LED UV. Violeds, sa technologie phare de LED UV, équipe de nombreux secteurs d'activité en solutions optimales de stérilisation et désinfection rigoureuses (UV-C), et de régénération de la peau (UV-B), ainsi qu'en systèmes de purification de l'eau/air, et de culture efficiente pour l'horticulture. En 2018, Seoul Viosys a fait l'acquisition de RayCan, un fabricant important spécialisé dans l'optoélectronique, pour ajouter à sa gamme la technologie avancée VCSEL qui prend en charge la reconnaissance faciale sur smartphone et la conduite autonome, dont elle a démarré la production de masse. En janvier 2020, la société a présenté sa technologie révolutionnaire « Micro Clean Pixel » qui a tous les atouts pour bouleverser le marché des affichages. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.seoulviosys.com/en/.

