Selon le rapport Nextail, les nouveaux PDG du secteur de la mode sont plus souvent des femmes qui possèdent un savoir-faire numérique et approfondi en matière de vente au détail

- Les entreprises de mode ont nommé plus de 100 nouveaux PDG en 2020, malgré la COVID-19.

- La nouvelle direction montre des modèles de cadres forts prêts à atteindre les objectifs à court et à long terme de l'industrie.

MADRID, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- Le PDG de la mode moderne est doué pour le numérique et conscient de l'écologie, selon une étude de la société de merchandising algorithmique Nextail, qui a examiné les compétences de plus de 100 PDG nouvellement nommés de grandes marques de mode.

Le rapport, publié aujourd'hui, donne un aperçu de la direction que prend le secteur de la vente au détail de la mode, qui est confronté à un certain nombre de défis, et souligne également le nombre croissant de femmes qui occupent des postes de haut niveau.

Nextail est une plate-forme SaaS qui permet de prendre des décisions de merchandising agiles. Son dernier rapport se penche sur les nominations de PDG de grands magasins de mode en 2020, principalement en Europe et aux États-Unis.

« Malgré les conséquences de la Covid-19, les entreprises ont autant planifié l'avenir que tenté de traiter les problèmes immédiats », déclare Joaquin Villalba PDG et co-fondateur de Nextail. « L'embauche de détaillants de mode reflète leurs stratégies pour réussir dans le nouveau paysage de la vente au détail, en leur confiant des dirigeants qui montreront la voie pour faire de la vente au détail de mode un endroit meilleur et plus durable. »

« Fashion's Newest CEOs at the top of 2021 » note qu'après une flambée d'activité au premier trimestre 2020, les nominations se sont ralenties jusqu'après les premiers blocages. Cependant, les priorités semblent rester constantes : une profonde expérience de la mode et de la vente au détail, 63,7 % des embauches avaient déjà une expérience de niveau C ; tout en définissant des priorités tournées vers l'avenir, telles que la transformation numérique et la durabilité.

La montée en puissance des PDG féminins de la mode est remarquable. Par rapport à ses prédécesseurs, le leadership féminin a augmenté de 95,1 %, y compris : Helena Helmersson chez H&M et Sonia Syngal chez Gap.

