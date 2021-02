Contentstack réimagine la gestion des contenus dans l'entreprise, en alliant puissance, simplicité et beauté pour une nouvelle expérience utilisateur qui supprime les obstacles à l'agilité numérique





Sans aucune formation et avec une expérience utilisateur sans friction, Contentstack a créé le premier CMS headless conçu pour tout le monde : aucun manuel n'est nécessaire

SAN FRANCISCO, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- Contentstack, la principale plate-forme d'expérience de contenu (CXP), a annoncé aujourd'hui une interface utilisateur entièrement repensée et réimaginée pour son système de gestion de contenu (CMS) headless primé. Le nouveau système de conception apporte aux éditeurs et aux développeurs une expérience utilisateur simplifiée, mettant ainsi fin à la lutte entre les capacités technologiques et la convivialité des logiciels d'entreprise.

Selon un récent rapport Gartner, « le monde a changé en raison de la prolifération des canaux numériques et des modalités de multi-expérience, accélérée par la ruée vers le numérique de la pandémie COVID-19 et le désir d'expériences sans contact. » Les entreprises doivent atteindre de nouveaux niveaux de rapidité et d'agilité pour répondre à leurs ambitions en matière d'expérience client numérique. Pour ce faire, il faut que les équipes informatiques et commerciales puissent travailler au nouveau rythme, sans compromettre la qualité, la marque et la gouvernance. Contentstack aide les entreprises à accélérer la transformation du numérique en donnant aux spécialistes du marketing les moyens de créer des contenus plus rapidement, en permettant aux développeurs de construire et en éliminant les goulets d'étranglement partout.

Il est largement rapporté que 70 % des initiatives de transformation numérique n'atteignent pas leurs objectifs. L'une des raisons est que les organisations ne sont pas à la hauteur de la formation numérique. Une enquête de Randstad a révélé que 58 % des travailleurs déclarent que leur employeur utilise les derniers outils et plates-formes numériques, mais ne leur fournit pas la formation nécessaire pour les utiliser. Contentstack fournit une expérience si intuitive qu'elle élimine le besoin de formation.

« Les créateurs de contenu sont le moteur de chaque marque et il est temps d'arrêter de les ralentir », a déclaré Matthew Baier, chef de l'exploitation de Contentstack. « Nous avons complètement repensé l'expérience utilisateur pour que les créateurs de contenu soient libres de travailler à la vitesse de leur imagination. Contentstack supprime la courbe d'apprentissage pour les CMS, permettant au contenu de provenir de n'importe où dans votre organisation. »

La nouvelle interface utilisateur change la donne pour les logiciels d'entreprise, en apportant simplicité et élégance à la gestion de contenu. L'accent mis sur la productivité signifie une expérience d'édition rationalisée avec plus d'espace pour le contenu, moins de clics dans le processus éditorial et une découverte plus rapide du contenu.

Ce nouveau niveau de convivialité permettra aux équipes centrales de contenu de donner encore plus d'autonomie aux experts en la matière et aux contributeurs occasionnels de contenu dans toute l'organisation. En conséquence, les entreprises accéléreront la production et la qualité du contenu, en déplaçant la fonction de l'équipe centrale du contenu vers l'orchestration, l'assurance qualité et le travail créatif plutôt que de remplir des formulaires CMS.

« Le CMS headless a traditionnellement été considéré comme une approche qui privilégie les développeurs », a déclaré Auden Hinton, directeur de l'expérience numérique chez ICE Mortgage Technology. « Alors que nous avions initialement choisi Contentstack parce qu'il offrait de loin la meilleure expérience utilisateur globale du marché, la nouvelle expérience utilisateur va beaucoup plus loin et met réellement à niveau les terrains de jeu pour nos développeurs, nos équipes numériques et marketing. En conséquence, nous constatons une adoption plus large et plus rapide, une meilleure collaboration en matière de contenu et une rationalisation des opérations. Cela permet de réduire le temps de valorisation des nouvelles expériences numériques et d'augmenter le retour sur investissement de nos investissements dans le contenu numérique. »

« Les exigences en matière de contenu ne cessent d'augmenter et vont au-delà du contenu marketing », a déclaré Matthew Morey, vice-président senior de la technologie chez Valtech. « Dans tous les secteurs, l'urgence numérique de fournir aux clients un contenu humain et utile, et un libre-service, a permis d'augmenter considérablement les volumes et le rythme. Les entreprises se rendent compte que l'agilité et l'excellence du numérique d'abord exigent des capacités supérieures de tous les experts en la matière. »

Les systèmes traditionnels de gestion de contenu pour l'entreprise sont de plus en plus reconnus comme des détracteurs de l'agilité commerciale, car ils sont surchargés de fonctionnalités et difficiles à mettre à jour et à entretenir. Les systèmes de gestion de contenu headless ont permis aux entreprises de faire des progrès significatifs en matière de vitesse numérique, mais l'expérience de l'utilisateur est restée en deçà de la technologie. Avec Contentstack, les clients disposent de la simplicité et de la facilité que les utilisateurs finaux souhaitent et des puissantes capacités technologiques que l'entreprise exige.

Les clients peuvent désormais demander un accès anticipé par l'intermédiaire de leur gestionnaire de réussite client et les partenaires peuvent demander un accès anticipé par l'intermédiaire du programme Catalyst. La nouvelle expérience sera déployée plus largement, sans frais supplémentaires pour les clients et partenaires existants, à partir du mois de mars. Pour plus de détails sur la nouvelle expérience utilisateur, veuillez consulter le site www.contentstack.com/venus.

Suivre Contentstack

Blog : https://www.contentstack.com/blog

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/contentstack

Twitter : https://twitter.com/Contentstack

Adopt a Composable DXP Strategy to Future-Proof Your Tech Stack, Irina Guseva, 16 décembre 2020.

À propos de Contentstack

Contentstacktm combine le meilleur de la technologie des systèmes de gestion de contenu (CMS) et de la plate-forme d'expérience numérique (DXP). Il permet aux entreprises de gérer les contenus sur tous les canaux numériques et de créer des expériences numériques inimitables. Réputée pour avoir obtenu la plus grande satisfaction des clients du secteur, Contentstack a été la première société à proposer des CMS sans tête. Elle combine l'infrastructure de contenu avec les capacités d'intégration les plus performantes du secteur pour offrir une plateforme d'expérience de contenu (CXP) de premier ordre. Contentstack, le premier CMS API préféré des clients SAP, a été conçu dès le départ pour les déploiements à grande échelle, complexes et critiques. Contentstack est un membre fondateur de l'Alliance MACH, une organisation industrielle qui défend un écosystème technologique d'entreprise ouvert et de premier ordre, basé sur les micro-services, privilégie les API, natif du cloud et headless. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.contentstack.com.

Contact pour les médias :

Cathy Summers

Les RP Summers pour Contentstack

cathy@summers-pr.com

415-483-0480

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/821320/Contentstack_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 février 2021 à 03:00 et diffusé par :