Hotwire lance un nouveau programme de 1 million USD destiné à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion en matière d'innovation technologique





Hotwire, société mondiale de conseil en technologies de communication, a annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait pour 1 million USD de services afin de soutenir les organisations technologiques et fondées sur la technologie, qui sont dirigées par une communauté minoritaire ou qui bénéficient aux communautés minoritaires. Le Programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie Diversité, Équité et Inclusion (DEI) de Hotwire, avec pour objectif d'appuyer les individus et les organisations qui créent un changement significatif et durable dans le monde grâce à l'innovation technologique.

« Nous avons lancé le Programme Hotwire Ignite Possibility afin d'orienter une plus grande partie de nos ressources vers des organisations dont les objectifs sont cohérents avec les nôtres en matière de diversité, d'équité et d'inclusion », a déclaré Barbara Bates, PDG. « Nous fournissons depuis des années des services gratuits aux organisations qui créent un impact, mais à travers le Programme Hotwire Ignite Possibility, nous pouvons désormais accomplir davantage pour faire progresser la justice sociale via nos services. »

Toute organisation technologique ou fondée sur la technologie, qu'elle soit à but lucratif ou non lucratif, à vocation éducative, ou publique, qui est dirigée par une minorité ou qui propose un produit ou service bénéficiant aux communautés minoritaires, dans un pays où Hotwire possède des bureaux, peut être admissible. Hotwire travaillera avec les leaders technologiques des communautés locales, qui s'attaquent aux inégalités dans les affaires ou en matière technologique, afin de se rapprocher d'organisations susceptibles de pouvoir bénéficier de services gratuits de marques, de marketing ou de relations publiques.

« Ayant récemment eu l'honneur d'être désignés Agence technologique mondiale de l'année par PRovoke Media, nous avons pour responsabilité de montrer l'exemple et de remédier aux inégalités de ressources parmi les organisations technologiques », a commenté Mme Bates. « Le Programme Hotwire Ignite Possibility constitue pour nous l'un des moyens d'y parvenir », a-t-elle ajouté.

La stratégie DEI de Hotwire a été lancée début 2020. Elle inclut des engagements spécifiques, ainsi qu'un calendrier de déploiement par étapes. Ayant commencé par des initiatives liées aux opérations internes ainsi qu'à l'engagement des employés, destinées à bâtir des effectifs divers tout en créant un environnement inclusif au sein duquel les différences soient célébrées, la société se concentre désormais également sur l'extérieur, à travers le Programme Hotwire Ignite Possibility. Hotwire a également conclu l'engagement Diversity Action Alliance, en rejoignant d'autres leaders des RP et des communications, afin d'accélérer l'avancée vers des résultats significatifs et tangibles en termes de diversité, d'équité et d'inclusion au sein de notre profession.

En consacrant jusqu'à 1 million USD de services aux organisations qui répondent aux critères d'admissibilité, Hotwire augmente le volume de soutien qu'elle apporte aux organisations technologiques qui ont besoin de compétences d'experts dans le domaine des marques, du marketing et des relations publiques, et qui à défaut n'auraient peut-être pas eu accès à ces ressources. L'objectif final de ce Programme consiste à soutenir davantage d'organisations technologiques et fondées sur les technologies, qui promeuvent la diversité, l'équité et l'inclusion via l'innovation technologique à grande échelle, ainsi qu'à les aider à réussir dans le secteur technologique concurrentiel d'aujourd'hui.

Les candidatures sont désormais ouvertes pour les organisations basées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, jusqu'au 15 mars 2021. Les organisations sélectionnées dans ces pays seront annoncées en avril 2021. Les candidatures pour l'Australie ouvriront plus tard en 2021 ; et il est possible que Hotwire rouvre les candidatures dans d'autres régions, dans le courant de l'année. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn pour obtenir les toutes dernières actualités. Vous avez des questions ? E-mail HIPP@hotwireglobal.com

À propos de Hotwire

Hotwire est une société mondiale de conseil en technologies de communication. Fondée en 2000, elle gère un réseau mondial de bureaux en pleine propriété ainsi que de partenaires, au service d'une multitude de clients allant des scales-ups aux multinationales bien établies. Nous libérons les possibilités des technologies innovantes, via des communications intégrées qui éveillent la curiosité, encouragent l'action, et alimentent la réussite. Nous y parvenons grâce à notre méthodologie brevetée reposant sur une stratégie et des informations robustes, une créativité ciblée, une planification intégrée, et une attention toute particulière centrée sur les mesures et l'évaluation.

À propos d'Enero

Enero Group limited, réseau haut de gamme d'entreprises de marketing et de communication, est coté à l'Australian Securities Exchange (asx : EGG). Le groupe inclut l'agence publicitaire BMF, les agences de relations publiques CPR, Frank et Hotwire, l'agence digitale Orchard, les sociétés de conseil en recherche The Leading Edge et The Digital Edge, ainsi que le spécialiste en marketing programmatique OB media. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.enero.com.

