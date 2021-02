TROUVER lance un robot aspirateur « Finder » super pratique pour ses clients en Europe





PÉKIN, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- TROUVER, une nouvelle marque jeune de la chaîne écologique Xiaomi, axée sur la performance, le design novateur et la qualité, a lancé en Europe son aspirateur électrique Finder Robot LDS. Aspirateur tout-en-un intelligent, Finder offre à une nouvelle génération de clients un nettoyage domestique intuitif et hygiénique pendant les périodes d'auto-isolement.

Doté d'un fonctionnement entièrement mains libres, le Finder soulage la pression des tâches de ménage quotidiennes à une époque où les jeunes passent plus de temps que jamais à la maison. L'aspirateur robot est équipé d'un système de navigation sans équipage avec capteur de distance laser (LDS), d'une fonction de balayage et de serpillière deux en un, et d'une aspiration puissante, permettant un nettoyage polyvalent efficace et performant.

Le système LDS de Finder permet une navigation plus intelligente pendant le processus de nettoyage, avec une plus grande précision et une plus grande portée. Grâce à un balayage adaptatif à 5,2 Hz et à une portée laser de 2080 fois par seconde, le système peut effectuer un scan complet à 360 degrés d'une maison jusqu'à un rayon de 6 mètres. La planification dynamique et en temps réel, alimentée par l'algorithme SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) de TROUVER et son processeur double coeur, garantit qu'aucune zone de la maison n'est oubliée et fournit même des plans de nettoyage personnalisés pour l'aménagement de chaque maison.

En même temps, la fonction de balayage et de serpillière 2 en 1 libère un temps précieux, et la puissance d'aspiration ultra-forte de 2 000 Pa permet un nettoyage en profondeur de toute la maison. Avec quatre modes d'aspiration, un moteur sans balais et des conduits d'air scellés uniques, le Finder maintient facilement une forte aspiration à tout moment et peut capturer de minuscules particules sur le sol, y compris la poussière, les cheveux et les débris.

Entre-temps, la serpillière a été développé avec de nouveaux matériaux pour un meilleur effet de nettoyage : la fibre douce super-fine attrape les plus petits fragments, tandis que la fibre dure frotte les taches sur le sol. Combiné à son réservoir d'eau de 270 ml suspendu au corps de l'appareil, le Finder peut passer la serpillière plus près du sol pour un nettoyage plus approfondi.

« Chez TROUVER, nous explorons de nouvelles voies scientifiques et technologiques avec la vision d'apporter des produits de haute qualité à un plus grand nombre de personnes dans le monde. Avec l'application Xiaomi Mi Home(Mijia), le robot aspirateur Finder offre une expérience de nettoyage mains libres vraiment intelligente. Les utilisateurs peuvent gérer l'aspirateur à distance à l'aide de l'application pour régler la puissance d'aspiration, gérer la carte, mettre en place des murs virtuels, ajuster les paramètres de puissance, et plus encore. Ces fonctions connectées offrent une expérience de nettoyage améliorée pour permettre à l'utilisateur de passer plus de temps à la maison à faire ce qu'il aime », a déclaré Weisheng Zhang, président de TROUVER.

Marque jeune, avant-gardiste et branchée, conçue pour la nouvelle génération de clients, TROUVER combine sa technologie de base innovante avec les tendances mondiales de pointe en matière de design et de science des matériaux. L'ambition de TROUVER est de créer des produits de niveau supérieur qui combinent une technologie de base puissante pour la jeune génération, et se vante d'une équipe de R&D de 300 personnes qui ont une vaste expérience industrielle de la science aérospatiale et du développement de la recherche.

Produit véritablement mondial, le robot aspirateur Finder de TROUVER a déjà été lancé sur plusieurs marchés, notamment en Allemagne, en Russie, en Thaïlande et en Corée du Sud. TROUVER prévoit de lancer son robot aspirateur Finder dans d'autres pays en 2021, afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes du monde entier d'avoir les mains libres pour nettoyer.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.trouver-tech.com/index_en.html

À propos de TROUVER

TROUVER appartient à une importante entreprise leader de la chaîne écologique Xiaomi, Dreame Technology. Pionnier dans les domaines de la technologie, du design industriel, de l'art et de la mode, ainsi que dans la matrice de la chaîne d'approvisionnement, TROUVER s'engage à créer des produits de niveau supérieur qui combinent une technologie de base puissante pour les jeunes.

