SPIE Quantum West va présenter les grands noms de l'industrie

La SPIE, la société internationale pour l'optique et la photonique, annonce le programme de sa conférence inaugurale axée sur l'industrie SPIE Quantum West qui se tiendra du 6 au 11 mars. Organisée en partenariat avec le Consortium de développement de l'économie quantique (QED-C), Quantum West aura lieu en ligne pendant le SPIE Photonics West Digital Forum.

La participation à Quantum West est gratuite pour tous les participants au SPIE Photonics West, mais les inscriptions sont obligatoires.

Les quatre sessions offriront tout un éventail d'opportunités pour en apprendre plus sur le rôle de la photonique dans le développement de la technologie quantique alors que cette dernière effectue une transition de la recherche et développement à la fabrication de produits destinés aux marchés commerciaux, tout en développant des infrastructures et des chaînes logistiques générales. Les thèmes sur lesquels interviendront les intervenants comprennent « La technologie quantique en tant que catalyseur », « Les rôles de la photonique dans l'informatique quantique des supraconducteurs » et « Le développement d'une industrie : les leçons retenues d'un demi-siècle de croissance de l'industrie photonique. » Co-animé par la directrice adjointe du QED-C Celia Merzbacher et le président exécutif de ColdQuanta et vice-président principal de DRS Daylight Solutions Tim Day, l'événement sur quatre jours inclura également un rapport de marché du Boston Consulting Group.

La liste internationale des intervenants comprend Peter Knight de l'Imperial College London, qui est également membre du comité stratégique consultatif du Royaume-Uni sur la technologie quantique ; Andrew Lord, qui dirige le coeur optique, l'accès et la recherche quantique de British Telecom ; le directeur des produits de Google, Eric Ostby ; le cofondateur et directeur technique de Toptica Wilhelm G. Kaenders ; Kaitlin R. Moore, une physicienne chercheuse et investigatrice principale chez SRI International ; et Mercedes Gimeno-Segovia, directrice principale de l'architecture quantique chez PsiQuantum.

Le dernier jour, une table ronde comprenant Mark Tolbert de Toptica, Jason Orcutt d'IBM, Anke Lohman d'Anchored In et Klea Dhimitri d'Hamamatsu, et modérée par Tim Day, explorera l'avenir de la photonique et du quantique (« 2021 et au-delà »), les défis du développement d'un nouveau marché, et la façon dont la photonique soutiendra le tout.

« Nous sommes ravis de nous associer au QED-C dans le lancement du premier événement annuel Quantum West, » a déclaré le directeur du développement industriel de la SPIE, Stephen Anderson. « En tant que l'un des rares événements sur la technologie quantique axée sur l'industrie à se focaliser sur le rôle de l'optique et de la photonique dans le marché émergent des appareils compatibles quantique, Quantum West jouera un rôle clé dans la présentation de l'avenir de l'industrie quantique et des opportunités qu'elle offre pour les technologies photoniques. »

« L'optique et la photonique sont des technologies habilitantes essentielles pour de nombreuses applications à base quantique, y compris pour la détection, les communications et l'informatique, » a remarqué M. Merzbacher du QED-C. « Quantum West rassemblera les communautés de la photonique et du quantique pour permettre de développer l'écosystème et la chaîne logistique pour le secteur émergent du quantique. »

Pour en savoir plus sur Quantum West et vous inscrire à l'événement, visitez la page SPIE Quantum West.

À propos de la SPIE

La SPIE est la société internationale d'optique et de photonique, une organisation éducative à but non lucratif, fondée en 1955 dans le but de promouvoir la science, l'ingénierie et la technologie fondées sur la lumière. La Société dessert plus de 258 000 membres dans 184 pays, en leur offrant des conférences, des comptes-rendus publiés, une formation continue, des ouvrages, des revues, ainsi que la SPIE Digital Library (Bibliothèque numérique de la SPIE). En 2020, la SPIE a apporté plus de 5,8 millions USD en soutien communautaire, ce chiffre couvrant notamment des bourses et des prix, des programmes de vulgarisation et de sensibilisation, des subventions de voyage, une politique publique et des ressources éducatives. www.spie.org.

À propos du Consortium de développement de l'économie quantique :

Le Consortium de développement de l'économie quantique (Quantum Economic Development Consortium, QED-C) est un consortium axé sur l'industrie géré par SRI International et créé en réponse à la loi National Quantum Initiative Act de 2018. Il regroupe plus de 120 entreprises américaines issues de toute la chaîne logistique et plus de 40 institutions universitaires ainsi que d'autres parties prenantes. Le consortium cherche à rendre possible et développer l'industrie quantique et la chaîne logistique qui lui est associée. Pour plus d'informations sur le QED-C, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter @The_QEDC.

