Riversand est nommée Leader dans le carré magique Gartner pour les solutions de gestion des données maîtres (Master Data Management, MDM)





Riversand, un prestataire de solutions de gestion des données maîtres (Master Data Management, MDM) et de gestion des informations produit (Product Information Management, PIM) en SaaS et natives dans le cloud, a annoncé aujourd'hui qu'ils avaient été désignés en tant que Leader dans le rapport du carré magique Gartner 2021 pour les solutions de gestion des données maîtres (Master Data Management, MDM)*.

Les clients de Riversand comptent parmi les plus grosses marques au monde dans les secteurs de la vente au détail, de l'alimentation et des produits conditionnés grand public (consumer-packaged goods, CPG), de la production, du transport et de la distribution, ainsi que de l'énergie. Au sein du carré des leaders du rapport, Riversand est la seule plateforme pure play en SaaS et native dans le cloud.

« Depuis près de vingt ans, nous avons l'honneur de travailler avec des clients exceptionnels et de fournir de meilleures expériences de données à leurs clients et partenaires, » a déclaré Upen Varanasi, PDG et cofondateur de Riversand. « Nous sommes convaincus que c'est notre capacité à révéler de la valeur commerciale à nos clients qui a été récompensée par Gartner et qui nous vaut notre nomination en tant que Leader dans ce rapport du carré magique 2021 pour les solutions MDM. Nous sommes ravis de voir notre vision à long terme ainsi reconnue. »

Précédemment, Riversand avait été désignée comme Visionnaire dans quatre rapports de carré magique Gartner consécutifs.

« La démonstration et la fourniture d'une valeur commerciale solide guidées par une stratégie intelligente est exactement ce que nos clients attendent de Riversand, » a déclaré M. Varanasi. « Nous continuerons d'investir avec une longueur d'avance et de nous assurer que nos clients bénéficient des solutions de gestion de données maîtres les plus visionnaires disponibles. »

Téléchargez le rapport de carré magique Gartner complet ici* : https://riversand.me/GartnerMDMMQ21_PR

*Gartner, « Magic Quadrant for Master Data Management Solutions, » Simon Walker, Sally Parker, Malcolm Hawker, Divya Radhakrishnan, Alan Dayley, 27 janvier 2021

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autre désignation. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie expresse ou implicite relativement à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

À propos de Riversand

Riversand fournit une plateforme d'expérience des données maîtres (Master Data Experience Platform, MDxP) permettant aux clients d'exploiter leurs données à l'aide de solutions d'informations intelligentes, d'automatisation et SaaS multidomaines. La plateforme MDxP de Riversand est le moteur qui alimente les parcours de transformation numérique des clients, grâce à une agilité commerciale améliorée, à une adoption plus rapide et à une collaboration accrue à l'échelle de l'entreprise. En orientant les données vers les expériences et les informations, Riversand a pour vision d'aider les entreprises à mieux connaître leurs clients, à distribuer les produits plus rapidement, à automatiser les processus, à atténuer les risques et à gérer leurs activités plus intelligemment. Visitez le site de Riversand pour plus d'informations et suivez-nous sur @RiversandMDM sur Twitter et Riversand sur LinkedIn.

