OPI et Kerry Washington se retrouvent pour célébrer le 40e anniversaire d'OPI





Mme Kerry Washington se joint à la marque lors d'une célébration d'un an en tant qu'ambassadrice de la campagne du 40e anniversaire d'OPI.

#40YearsOfColor

LOS ANGELES, 2 février 2021 /CNW/ - OPI, première marque mondiale de soins des ongles dans les salons, a annoncé que l'actrice, productrice, directrice et activiste Kerry Washington agira à titre d'ambassadrice de la marque pour le 40e anniversaire de l'entreprise cette année. Kerry Washington est de retour chez OPI, où elle a été la première ambassadrice de la création de la marque en 2016. À ce titre, elle a collaboré avec la cofondatrice d'OPI, Suzi Weiss-Fischmann, à la création de la collection « Washington D.C. ».

Tout au long de 2021, OPI mettra en vedette 40 des teintes de couleur les plus emblématiques de la marque. Il n'est pas surprenant de retrouver parmi celles-ci la teinte « We the Female » précédemment co-créé avec Kerry Washington, un vernis à ongles rouge éclatant issu de la collaboration précédente.

« Nous sommes ravis que Kerry reprenne son rôle d'ambassadrice de la marque au cours de notre année d'anniversaire, a déclaré Suzy Weiss-Fischmann. C'est une femme de style et de substance, qui se lance avec passion dans tout ce qu'elle entreprend, que ce soit en tant qu'actrice ou activiste. » Kerry Washington est lauréate des Primetime Emmy® et a été nommée aux prix Emmy® et Golden Globe®. Elle a de plus remporté à cinq reprises un prix à la cérémonie des NAACP Image Award. En 2014, elle a été nommée l'une des 100 personnes les plus influentes par le magazine Time et elle est l'une des cofondatrices de TIME's UP.

« C'est toujours inspirant de travailler avec Suzi, l'une des premières cofondatrices d'une grande entreprise de beauté, a déclaré Kerry Washington. Elle est peut-être connue sous le nom de "First Lady of Nails", mais elle est aussi une véritable championne des causes féminines, dont l'impact dépasse de loin son propre secteur. »

Fondée en 1981, OPI était à l'origine une entreprise de fournitures dentaires alors que la mode des ongles en acrylique faisait rage dans les années 1980. Réalisant que les prothèses dentaires et les extensions d'ongle artificielles comportaient des propriétés chimiques similaires, les cofondateurs et beaux-parents George Schaeffer et Weiss-Fischmann ont sauté sur l'occasion que leur offrait le marché. OPI a commencé à proposer le « rubber-band special » dans tous les salons de Ventura Boulevard à Los Angeles. Un pot de poudre, de liquide et d'apprêt, entouré d'un élastique, est devenu le système acrylique traditionnel d'OPI et a connu un énorme succès, jetant les bases de la marque dans l'industrie professionnelle des ongles. OPI a ensuite présenté ses produits aux consommateurs avec le lancement de 30 teintes de vernis révolutionnaires. Avec son célèbre flacon, ses couleurs incroyables, sa formule de grande qualité et ses noms uniques, OPI a révolutionné l'industrie du soin des ongles. Certaines de ces teintes originales - Alpine Snow, OPI Red, Malaga Win - sont devenues si emblématiques qu'elles sont encore vendues aujourd'hui. Elles font également partie des 40 teintes légendaires d'OPI qui seront mises en vedette tout au long des célébrations du 40e anniversaire.

Aujourd'hui, les teintes emblématiques et tendance d'OPI et ses collections saisonnières présentent des couleurs dernier cri inspirées par des destinations attrayantes partout aux États-Unis et dans le monde. OPI est reconnu pour ses partenariats créatifs avec des célébrités, des phénomènes de la culture pop, des sorties en salle de nouveaux films et des marques classiques qui partagent sa vision.

Les vernis à ongles se vendent au détail à 10,50 dollars américains et le système Infinite Shine à13 dollars américains dans les salons professionnels et certains détaillants. Pour en savoir plus, visitez OPI.com et @OPI sur Instagram, TikTok et Facebook et sur Twitter @OPI_PRODUCTS!

À PROPOS D'OPI

Le vernis à ongles OPI est offert dans plus de 200 teintes. OPI Infinite Shine est un système d'application du vernis sans lampe en trois étapes qui procure une grande durabilité, un éclat brillant et une facilité d'application et de dissolution. Il est offert dans plus de 150 teintes. OPI vend ses produits dans plus de 100 pays et offre une gamme complète d'articles professionnels, notamment GelColor, Powder Perfection (assortiment de produits à combiner aux vernis emblématiques d'OPI) avec une période de durabilité allant jusqu'à trois semaines, des traitements des ongles, des produits de finition, des lotions, des produits de manucure/pédicure, des limes, des outils, des gels et des acryliques.

À PROPOS DE WELLA COMPANY

Wella Company est l'une des principales entreprises de beauté au monde, composée d'une famille de marques emblématiques comme Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin et ghd. Avec 6 000 employés à l'échelle mondiale et une présence dans plus de 100 pays, Wella Company et ses marques permettent à ses clients de se sentir bien dans leur peau et de révéler leur vraie nature. En tant qu'innovateur dans l'industrie des cheveux et des ongles, Wella Company permet à ses employés de ravir les consommateurs, d'inspirer les professionnels de la beauté, de mobiliser les collectivités et d'offrir une croissance durable à ses parties prenantes. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.wellacompany.com.

