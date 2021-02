La plateforme technologique événementielle d'Hubilo intègre une fonctionnalité multilingue pour le marché européen





L'entreprise de technologie événementielle Hubilo a fait évoluer sa plateforme événementielle virtuelle pour y intégrer la prise en charge de toutes les langues européennes, afin de répondre aux besoins d'un marché mondial croissant demandeur d'événements virtuels qui, selon les prévisions, atteindra une valeur de plus de 400 milliards de dollars d'ici 2027.

La plateforme d'Hubilo offre à ses clients une fonctionnalité DIY (Do It Yourself) qui leur permet de créer des événements à partir de leurs spécifications en quelques étapes faciles, notamment la personnalisation d'événements dans la langue de leur choix, afin de rendre l'intégralité du processus simple à comprendre et à utiliser. La nouvelle fonctionnalité multilingue permet à Hubilo de mieux accompagner ses clients européens, en créant un hub véritablement universel.

Parmi les fonctionnalités ajoutées figurent le salon de réseautage où les participants peuvent se connecter et discuter en vidéo selon leurs centres d'intérêts, les vitrines virtuelles qui fournissent aux entreprises et aux promoteurs en espace en ligne individuel pour commercialiser leurs produits, des salons de conférence où les participants peuvent consulter une liste de tous les intervenants de l'événement et leurs sessions, à partir de laquelle ils peuvent s'inscrire et ajouter des sessions à leur programme personnalisé, des sessions, des enquêtes et des sondages en direct et à la demande, des expériences de ludification, des inscriptions automatisées et des processus de traitement des tickets, et une assistance client 24h/24 et 7j/7.

Pour les organisateurs, il existe de nombreuses fonctionnalités comme des outils d'analyse et d'observation pour les aider dans l'évaluation des prospects de qualité pour conversion en clientèle, un système d'enregistrements qui sert de référence afin que les organisateurs bénéficient d'une vue d'ensemble complète du taux d'engagement des participants et des interactions, entre autres éléments demandés au niveau des différents points de contact de l'événement, un studio de diffusion qui élimine le besoin de disposer d'un logiciel de vidéoconférence supplémentaire, et qui partage en même temps tous les outils proposés par le logiciel externe, et des thèmes de marque, qui permettent de personnaliser un événement en fonction des directives d'image de marque, pour un message délivré avec précision.

Selon Vaibhav Jain, fondateur et PDG d'Hubilo, « nous avons lancé notre plateforme virtuelle afin de proposer une expérience en ligne plus riche pour les organisateurs comme pour les participants, qui reflète les nombreuses caractéristiques positives des événements en présentiel en plus de quelques fonctionnalités plus sophistiquées. Nous sommes ravis de pouvoir offrir une gamme plus large de langues à nos clients actuels comme futurs de toute l'Europe. En fait, pour satisfaire aux réglementations et normes européennes, Hubilo hébergera désormais les informations concernant ses clients et participants européens sur des serveurs dédiés basés en Europe, soumis au droit européen. »

Hubilo, qui compte parmi ses clients des sociétés comme Roche, GITEX et le groupe Informa, a réussi à évoluer afin de proposer des événements virtuels en ligne en février 2020, grâce à un investissement de 4,5 millions de dollars de la part de Lightspeed Venture Partners. Hubilo couvre tout le spectre des réunions, congrès, conventions et voyages de gratification (MICE) pour des événements internes comme externes comme des salons commerciaux, des foires aux emplois, des remises de prix, des réunions commerciales annuelles, des campagnes d'embauche, des réunions publiques, des pots entre collègues, etc.

À propos de Hubilo :

La société de technologie événementielle Hubilo a créé une plateforme virtuelle complète qui répond à tous les besoins d'un événement, grâce à l'intégration de nombreux outils technologiques. L'entreprise a redéfini l'ensemble du paysage marketing autour des événements virtuels pour créer une valeur conséquente pour les parties prenantes comme les directeurs du marketing, les organisateurs d'événements ou encore les sponsors. Hubilo couvre tout le spectre des réunions, congrès, conventions et voyages de gratification (MICE) notamment dans les secteurs des biens de grande consommation, des services bancaires, financiers et d'assurance, de la formation, de la santé et de l'industrie pharmaceutique, de l'informatique et de la manufacture, etc. Créée en 2015 et gérée en février 2020 par Vaibhav Jain et Mayank Agarwal, Hubilo a su en à peine 5 ans conquérir des clients comme les Nations unies, Roche, Informa Markets, Tech in Asia, Fortune, AWS, Siemens, GITEX, entre autres noms prestigieux.

