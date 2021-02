uCloudlink et sa marque GlocalMe réalisent une croissance mondiale





- Avec des produits et services GlocalMe acceptés dans le monde entier, uCloudlink renforce sa stratégie de croissance

HONG KONG, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- UCLOUDLINK GROUP INC. (NASDAQ : UCL, « uCloudlink »), le premier et principal marché mondial de partage de trafic de données mobiles, a connu une croissance mondiale remarquable sur ses différents marchés au cours de l'année dernière, malgré les défis posés par la COVID-19. L'entreprise, qui était déjà sur une trajectoire ascendante avant la COVID-19, a continué à se battre et à se développer en 2020 avec sa marque GlocalMe. En tant que marque de solutions de connexion de données mobiles, GlocalMe aide les utilisateurs du monde entier à accéder plus efficacement aux données de l'internet mobile grâce à une gamme de ses propres produits matériels et logiciels dans le monde entier.

« Nos partenariats internationaux établis de longue date ont permis de lancer les produits GlocalMe aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Nous sommes ravis d'aider nos partenaires à élargir leurs activités à de nouvelles industries en appliquant la technologie CloudSIM », a déclaré Victor Xu, directeur des ventes de uCloudlink.

Grâce à sa technologie CloudSIM, uCloudlink a mis en place un marché mondial d'échange de données mobiles qui aide les partenaires à offrir aux clients une connectivité supérieure, des débits élevés et des prix compétitifs. L'écosystème mondial de l'entreprise est rendu possible grâce à sa vaste gamme de modèles de coopération, qui comprennent la fourniture d'un service de connexion supérieur pour les entreprises clientes, des services à valeur ajoutée pour les organisations liées aux voyages, l'intégration de solutions IoT, etc. Grâce à un modèle d'actif léger et à un écosystème commercial facile à mettre en place, basé sur sa plate-forme PaaS et SaaS, la société offre à ses partenaires trois avantages essentiels : un service de qualité supérieure pour les utilisateurs finaux, l'extension des offres ou le développement de nouvelles activités, et des flux de revenus supplémentaires.

Les accords de longue date de l'entreprise s'étendent à diverses régions et industries. uCloudlink a travaillé avec divers opérateurs de réseaux mobiles (MNO) dans le monde entier, tels que NTT, Softbank Group au Japon et China Unicom Shenzhen en Chine continentale, afin d'améliorer l'expérience de leurs utilisateurs grâce à des services de connectivité de données supérieurs. uCloudlink a également fait équipe avec des partenaires commerciaux basés au Japon pour soutenir les efforts de numérisation du pays, en fournissant un environnement stable d'accès mobile à large bande, même dans les zones où il est difficile de poser de la fibre optique.

En Europe, la société a travaillé pendant six ans avec la marque de location de voitures AVIS, qui fournit aux voyageurs une connectivité Wi-Fi permanente. Parallèlement, son partenariat d'entreprise de cinq ans avec la banque ING a permis à ses employés de bénéficier d'un accès fiable et de qualité au réseau mobile pendant leurs voyages d'affaires tout en réduisant le coût de l'itinérance.

L'expérience mondiale et les modèles de réussite mentionnés ci-dessus ont ouvert la voie aux produits et services de GlocalMe, qui est désormais bien accepté dans un plus grand nombre de régions. À l'avenir, GlocalMe continuera à fournir un réseau stable, des plans de données flexibles et des connexions à haut débit pour que davantage de clients soient toujours mieux connectés.

À propos de UCLOUDLINK GROUP INC.

uCloudlink est le premier et plus important marché mondial destiné au partage du trafic de données mobiles, ainsi que le premier à transposer le modèle de l'économie du partage dans l'industrie des télécommunications. Ses produits et services offrent des propositions de valeur uniques aux utilisateurs de données mobiles, aux entreprises de téléphones et d'appareils intelligents, aux opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO) et aux opérateurs de réseaux mobiles (MNO). Tirant parti de sa technologie et de son architecture innovantes de SIM dans le cloud, l'entreprise a redéfini l'expérience de connectivité des données mobiles en permettant aux utilisateurs d'accéder à des volumes de trafic de données mobiles alloués par les opérateurs au marché de uCloudlink, tout en fournissant une connectivité fiable, des vitesses élevées et des prix concurrentiels.

