La Chambre salue la décision du gouvernement du Québec de rouvrir les commerces non essentiels, qui ont grandement besoin de répit





MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la décision du premier ministre du Québec, François Legault, de permettre la réouverture des commerces non essentiels, des centres commerciaux et des musées à compter du 8 février. Cette décision témoigne de la préoccupation du gouvernement à établir le meilleur équilibre possible entre les exigences de la situation sanitaire et les difficultés auxquelles les commerçants font face depuis bientôt un an.

« Le gouvernement avait l'obligation d'agir pour redresser la situation sanitaire en début d'année, et nous nous réjouissons que les mesures mises en place au cours des dernières semaines aient porté fruit. Les nombreuses restrictions qui ont été imposées aux entreprises et aux commerces non essentiels ont toutefois des conséquences lourdes à porter. De nombreuses entreprises sont à ce moment-ci grandement fragilisées, notamment en ce qui a trait à leur niveau d'endettement. À ce sujet, un sondage mené par la Chambre du 18 au 25 janvier, révélait que plus du quart des répondants n'étaient pas convaincus de traverser la crise au-delà de trois mois à un an si les restrictions en vigueur devaient se prolonger », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les assouplissements qui seront permis à compter de la semaine prochaine apporteront aux commerçants de l'oxygène dont ils ont grandement besoin. Nous saluons leur résilience et leurs efforts pour s'adapter en temps réel, depuis des mois, aux exigences qui leur permettent de maintenir un niveau minimal d'activité. Nous souhaitons également rendre hommage au gouvernement du Québec et au premier ministre François Legault, dont la décision de permettre les assouplissements annoncés aujourd'hui fait preuve de sensibilité envers la difficile réalité des entreprises », a ajouté M. Leblanc.

« Il faudra continuer d'appliquer avec rigueur les mesures nécessaires au sein des entreprises et des commerces afin que le Grand Montréal puisse passer, au cours des prochaines semaines, en zone orange et bénéficier, dès que possible, des mêmes assouplissements qui seront permis à compter de la semaine prochaine dans les régions les plus éloignées. Nous demeurons également attentifs au déroulement de la campagne de vaccination. Une fois les difficultés d'approvisionnement surmontées, il sera essentiel que cette campagne puisse se dérouler de façon rapide et efficace. Le Palais des congrès de Montréal est prêt à administrer un fort volume de vaccins, et de nombreuses entreprises peuvent, elles aussi, être mises à contribution, que ce soit pour fournir de l'équipement ou de l'expertise. Il faudra continuer de tout mettre en oeuvre pour permettre un véritable redémarrage de l'économie dans les meilleurs délais », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

