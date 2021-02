Avis aux médias - Point de presse et séance d'information





OTTAWA, ON, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Le 3 février, des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information pour les médias sur l'extrémisme violent à caractère idéologique (EVCI).

Après la séance d'information, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, fera une annonce et répondra aux questions des médias. Il sera accompagné par Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

1) Séance d'information à l'intention des médias (par téléconférence et non pour diffusion)

Date : Mercredi 3 février 2021

Heure : 11 h (HNE)

La séance d'information aura lieu par téléconférence seulement. Les médias qui souhaitent participer par téléphone peuvent composer les numéros qui se trouvent ci-dessous. Les médias peuvent appeler 15 minutes avant le début de la séance d'information technique. Les participants à la téléconférence pourront poser des questions.

Numéros à composer par les participants : 613-960-7518 / 1-866-805-7923 Code d'accès : 5150084#

Afin d'obtenir des copies sous embargo des matériels pour la séance d'information, veuillez vous inscrire par courriel en envoyant un courriel à ps.mediarelations-relationsaveclesmedias.sp@canada.ca. Les matériels sous embargo seront distribués aux médias 30 minutes avant la séance.

2) Point de presse (par téléconférence)

Date : Mercredi 3 février 2021

Heure : 12 h 30 (HNE)

Le point de presse aura lieu par téléconférence seulement. Les médias qui souhaitent participer par téléphone peuvent composer le numéro ci-dessous. Les médias peuvent appeler 15 minutes avant le début du point de presse. Les participants par téléconférence pourront poser des questions.

Numéros à composer par les participants : 613-954-9003 / 1-866-206-0153 Code d'accès : 5246957#

