Réouverture des commerces : les détaillants se réjouissent





MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) se dit très satisfait de l'annonce de la réouverture des commerces de détail nonobstant la couleur de la zone dans laquelle ceux-ci opèrent. Les restrictions d'occupation et l'impact du maintien du couvre-feu sur les horaires d'ouverture sont des mesures raisonnables dans le contexte que nous connaissons. C'est aussi une bonne nouvelle pour les consommateurs qui pourront dorénavant avoir accès à l'ensemble des produits en vente, et ce, chez le détaillant de leur choix.

« Plusieurs détaillants, notamment dans le secteur de la mode, sont particulièrement heureux de pouvoir reprendre leurs activités. Cette opportunité leur permettra d'écouler les inventaires saisonniers afin de retrouver les liquidités et l'espace nécessaires pour la prochaine saison », déclare Marc Fortin, président CCCD-Québec.

Fort de la confiance accordée par le gouvernement du Québec, nos détaillants continueront de mettre tout en oeuvre afin de garantir à leurs clients et travailleurs un environnement sécuritaire. Le CCCD offre des outils et des ressources pour les détaillants afin de permettre une réouverture agréable et ordonnée pour tous.

« Notre travail est d'aider les détaillants grands et petits à opérer dans le contexte actuel, les efforts que nous avons déployés en leurs noms auprès du gouvernement ont porté ses fruits, le temps est venu maintenant de se consacrer à la réouverture », de dire Marc Fortin.

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix des détaillants au Canada et au Québec. Il représente plus de 45?000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne. Les membres du CCCD ont une offre diversifiée de produits, allant des articles d'usage courant aux produits d'épicerie et de pharmacie. Ses membres sont responsables de plus de 75 % des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est le seul représentant de la distribution alimentaire au Canada et au Québec. Il est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et collabore avec l'ensemble des paliers du gouvernement et d'autres parties prenantes dans le but de favoriser la croissance de l'emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, de promouvoir et de soutenir les investissements du secteur du détail dans les communautés canadiennes ainsi que d'améliorer l'offre de produits proposée aux consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Le commerce de détail au Québec spécifiquement, c'est plus de 33?000 magasins, plus de 500?000 travailleurs et plus de 80 milliards de $ de ventes au détail annuellement. commercedetail.org

