Du virtuel au tir réel : InVeris Training Solutions invite les participants du salon IDEX 2021 à découvrir son portefeuille inégalé de formations militaires

InVeris Training Solutions, le premier fournisseur de produits et de services intégrés de formation au tir réel et aux armes virtuelles pour les forces armées et les forces de l'ordre, présentera une large gamme de solutions innovantes sur deux stands au cours de l'édition biennale de l'International Defence Exhibition and Conference (IDEX) qui se tiendra dans l'Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) aux EAU, du 21 au 25 février 2021. L'IDEX sera le premier grand salon international d'InVeris depuis l'abandon de son précédent nom, Meggitt Training Systems, en octobre 2020.

« Grâce à une nouvelle structure de propriété dynamique, InVeris Training Solutions est maintenant mieux positionnée que jamais pour apporter une expertise interne supérieure aux forces armées et aux forces de l'ordre, combinée à un soutien local couvrant l'ensemble de notre portefeuille », a déclaré Andrea Czop, vice-présidente du département Stratégie, ventes et marketing. « Nos solutions avancées et intégrées de tir virtuel et de tir réel peuvent aider le Moyen-Orient et d'autres forces militaires à mieux se préparer à agir à tout moment pour contrer les menaces émergentes et en perpétuelle évolution. »

La société bénéficiera à nouveau d'une double présence à l'IDEX 2021. Sur le stand n° 02-A01, InVeris présentera son vaste portefeuille de tir réel, avec des modèles de trois produits clés : Le piège à balles en caoutchouc granulé GranTraptm, l'environnement tactique Shoot House Optimized for Tactical Training (SHOTTtm) pour la formation aux compétences critiques, et le centre d'entraînement autonome et transportable aux armes Road Rangetm. Les systèmes de cible figureront également en bonne place, avec notamment le XWT, le premier système de récupération de cibles sans fil et à rotation à 360 degrés de l'industrie, ainsi que la solution Multi-Function Stationary Infantry Target (MF-SIT) qui peut répondre aux tirs ou à un scénario préprogrammé, garantissant que les personnes en formation n'anticipent pas les actions des cibles. Enfin sera présenté le système LOMAH (location of miss and hit) qui fournit les informations nécessaires pour afficher avec précision et avec plus efficacité les groupements de tir et la mise à zéro des armes, afin d'améliorer les compétences d'adresse au tir. Avec également son ensemble de couloirs de tir et de systèmes de contrôle, aucune autre entreprise ne peut fournir une solution globale de champ de tir comparable.

Sur le stand international de Golden Group (n° 04-C20), InVeris présentera le système de formation en condition simulée FATS® 180MIL qui met les utilisateurs en situation réelle et les confronte à des pressions réalistes tout en les obligeant à rester lucides. Le système utilise le même moteur balistique haute fidélité que celui qui a été validé par l'armée américaine, le corps des Marines et d'autres clients militaires. Le FATS 180MIL présenté à l'IDEX sera complété par une sélection d'armes de simulation, dont le M249 BlueFire® sans fil, le fusil de précision M24 (Remington 700), le M4 BlueFire, le Glock 17 BlueFire et l'AK-47. Depuis plus de trois décennies, FATS est un chef de file de la formation virtuelle, servant de système de référence pour les forces militaires de l'OTAN et d'autres alliés, ainsi que pour les services chargés de l'application des lois à travers le monde. Les FATS 180MIL et 300MIL sont les dernières offres d'InVeris sur ce marché.

Pour rencontrer un représentant d'InVeris lors de l'IDEX 2021, rendez visite à l'un des stands spécifiés ci-dessus ou prenez rendez-vous à l'adresse https://inveristraining.com/about-inveris-training-solutions/request-a-meeting-with-inveris/.

À propos d'InVeris Training Solutions

InVeris Training Solutions combine approche agile et expertise inégalée en matière de technologies de formation, afin de concevoir et fournir des solutions de formation personnalisées, d'avant-garde et de premier ordre, qui permettent de préserver la sécurité des clients militaires, des forces de l'ordre, ainsi que des clients privés et commerciaux, et de faire en sorte qu'ils soient préparés et prêts à servir leur mission, Because Seconds Mattertm (Parce que chaque seconde compte). Grâce à un portefeuille de solutions de formation basées sur la technologie, ainsi qu'à une équipe de plus de 400 employés animés par l'innovation, InVeris Training Solutions est le leader mondial des solutions intégrées de formation au tir réel et aux armes virtuelles. Aux côtés de ses sociétés patrimoniales FATS® et Caswell, InVeris Training Solutions a, au cours de ses 90 années d'existence, déployé plus de 15 000 aires d'entraînement au tir réel et 7 500 systèmes virtuels à l'échelle mondiale. La Société est basée à Suwanee, dans l'État de Géorgie, et travaille en partenariat avec des clients aux États-Unis et à travers le monde, grâce à ses installations situées sur cinq continents.

