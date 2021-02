Gestion d'actifs Picton Mahoney salue la décision des ACVM d'offrir des options supplémentaires efficaces pour la distribution de fonds communs de placement alternatifs liquides





Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») accueille favorablement les changements apportés par les décisions générales de dispense des Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui rend disponible des options de formation supplémentaires pouvant être suivies au lieu des formations requises en vertu du Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectif alternatifs.

« Nous applaudissons l'annonce des ACVM d'élargir les options de qualification pour l'Association canadienne des courtiers en fonds communs de placement (ACFM) et d'autres conseillers qui souhaitent distribuer des fonds communs de placement alternatifs liquides, a déclaré David Picton, président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille de Picton Mahoney. En tant que défenseurs de longue date des placements alternatifs, nous sommes heureux que les conseillers agréés par l'ACFM et d'autres conseillers puissent offrir aux investisseurs canadiens la possibilité de diversifier leurs portefeuilles avec des placements alternatifs. Avec 16 ans d'expérience dans la gestion de solutions d'investissement alternatives dans toutes les conditions du marché, nous sommes impatients de fournir des conseils, des ventes consultatives et une formation à une communauté d'investissement plus large. »

Dans le cadre de son leadership continu dans le secteur, Picton Mahoney a été un contributeur clé au contenu de la formation de l'Institut IFSE : Investir dans des organismes de placement collectif alternatifs et des fonds de couverture, qui est maintenant disponible pour les conseillers de l'ACFM. Les ACVM mettront en oeuvre la dispense au moyen d'ordonnances générales de chaque autorité de réglementation des valeurs mobilières et prévoient de codifier la dispense à une date ultérieure.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de fonds de Picton Mahoney, veuillez visiter pictonmahoney.com/fr.

À propos de Gestion d'actifs Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney se spécialise dans la création de solutions de placement distinctives et dans la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à fortifier leurs portefeuilles en se basant sur une expérience qu'elle a perfectionnée au fil des ans, pendant divers cycles de marché et environnements de placement.

Fondée en 2004 et appartenant entièrement à ses employés, Picton Mahoney est une firme de gestion de portefeuilles du type « boutique » qui gère un actif supérieur à 8,2 milliards de dollars (au 31 décembre 2020). Pionnière des principes et des pratiques de placement dans les fonds de couverture authentiques au Canada, l'entreprise offre une gamme complète de solutions de placement, dont des fonds communs et des fonds alternatifs, à l'intention des investisseurs institutionnels et individuels d'un bout à l'autre du pays.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de performance et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les fonds alternatifs ne peuvent être achetés que par l'intermédiaire d'un courtier inscrit et ne sont disponibles que dans les juridictions où ils peuvent être légalement proposés à la vente.

