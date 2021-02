Medigate désignée Leader de la sécurité liée à l'IdO en matière de santé, dans le rapport Best in KLAS: Software & Services 2021





Medigate, société de sécurité des dispositifs et de gestion des actifs médicaux, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix Best in KLAS 2021 pour la catégorie Sécurité liée à l'IdO en matière de santé, dans le Rapport KLAS sur les logiciels et les services. Medigate a été reconnue fournisseur le plus performant, pour son accent placé sur les technologies de santé, sa réactivité, et ses relations étroites avec les clients.

Le rapport annuel KLAS évalue la performance globale de chaque produit et service, puis note l'expérience clients selon les critères suivants : culture, fidélité, opérations, produit, relation et valeur. Medigate a remporté le titre de Best in KLAS pour ses efforts exceptionnels en vue d'aider les organisations de santé à délivrer aux patients des soins de qualité. La désignation Best in KLAS est attribuée à un seul fournisseur par catégorie.

Adam Gale, président de KLAS, a commenté : « Chaque année, plusieurs milliers de professionnels de santé issus du monde entier prennent le temps d'envoyer leurs évaluations à KLAS. Ils savent que le fait de partager leur opinion aide les fournisseurs à s'améliorer, et permet à leurs homologues de prendre de meilleures décisions. Ces échanges rappellent constamment la nécessité de proposer des rapports précis, honnêtes et objectifs dans le secteur de la santé. Le rapport Best in KLAS et les récompenses qu'il contient établissent la norme d'excellence pour les entreprises de logiciels et de services. Les fournisseurs qui remportent le titre de "Best in KLAS" doivent s'en féliciter, et se rappeler que les prestataires de soins acceptent désormais uniquement leurs meilleurs produits et services. Le prix Best in KLAS permet de signaler aux prestataires et organisations clientes qu'ils peuvent exiger l'excellence de la part des fournisseurs récompensés. »

Comprenant parfaitement les flux de travail médicaux et les protocoles de communication uniques du secteur IdO en matière de santé, Medigate fournit aux spécialistes de la cybersécurité médicale l'environnement de sécurité clinique dont ils ont besoin pour réduire efficacement la surface d'attaque. La solution de Medigate se démarque grâce à ses niveaux uniques de visibilité et de renseignements. Elle permet la découverte automatique de tous les appareils connectés sur les réseaux cliniques, et, ainsi, de détecter en temps réel les menaces crédibles, prévenir les attaques, et appliquer des politiques cliniques qui préservent la sécurité et la vie privée des patients. Les capacités uniques d'identification de la plateforme renforcent sa valeur au-delà de la sécurité, pour fournir à l'ensemble de l'organisation les données dont elle a besoin pour améliorer les soins aux patients, réduire les coûts, et accroître l'efficience.

D'après une organisation de santé qui s'est entretenue avec des analystes KLAS dans le cadre du rapport : « Lorsque nous avons découvert les capacités de Medigate en matière de suivi, de support technique et d'implication globale, nous n'avons pas pu choisir un autre fournisseur. Étant donné la manière dont le produit est organisé et dont le fournisseur opère, Medigate est clairement au-dessus du lot à tous les niveaux. ... la stratégie d'affaires de ce fournisseur est incroyablement efficace. Son modèle d'affaire est très performant. »

Jonathan Langer, PDG de Medigate : « Le fait que cette récompense se fonde directement sur les opinions des professionnels de santé prouve combien Medigate honore sa mission consistant à aider les organisations de santé à prendre de meilleures décisions en matière de sécurité et de gestion des actifs, afin de réduire les risques et d'aboutir à de meilleurs résultats thérapeutiques. Nous restons déterminés à promouvoir notre plateforme en association avec l'industrie, afin de veiller à ce qu'elle réponde à ses besoins actuels et futurs. »

À propos de KLAS

KLAS est une société axée sur les données, dont la mission consiste à améliorer la santé mondiale en permettant aux opinions des fournisseurs et des clients d'être entendues et comptabilisées. Travaillant aux côtés de plusieurs milliers de professionnels de santé, KLAS collecte des renseignements sur les logiciels, services et équipements médicaux, afin de délivrer des rapports, des données de tendance et des aperçus statistiques. Les données de KLAS sont précises, honnêtes et objectives. Les recherches reflètent directement l'opinion des professionnels de santé, et font office de catalyseur pour améliorer la performance des fournisseurs. Pour en savoir plus sur KLAS ainsi que sur les renseignements que nous fournissons, rendez-vous sur KLASresearch.com

À propos de Medigate

Medigate est la première et principale plateforme de sécurité des dispositifs médicaux et de gestion des actifs, qui permet aux prestataires de délivrer des soins sécurisés et connectés. Medigate combine les connaissances et la compréhension du flux de travail médical, de l'identité des dispositifs et des protocoles avec la réalité des menaces de cybersécurité actuelles. Grâce à Medigate, les réseaux hospitaliers peuvent faire fonctionner en toute sécurité l'ensemble des dispositifs médicaux sur leur réseau, permettant le déploiement de dispositifs existants et nouveaux auprès des patients, tout en garantissant leur vie privée et leur sécurité.

