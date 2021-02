Travailleurs sociaux et travailleuses sociales accrédités en médiation familiale - Faire de la séparation un nouveau départ





MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La dernière année a mis les couples à rude épreuve et vu de nombreuses séparations. Lorsque le couple a épuisé ses ressources, il peut encore faire de sa séparation un nouveau départ. Lors de la Journée québécoise de la médiation familiale, le 3 février 2021, rappelons que les couples avec enfants (et bientôt sans enfants, puisqu'un programme pilote du ministère de la Justice entrera en vigueur au cours du mois de février) ont accès à des séances de médiation familiale gratuites pour s'entendre et éviter de recourir à la voie judiciaire. Sensibles aux enjeux d'adaptation et à leurs impacts sur les dynamiques familiales, les travailleurs sociaux accrédités en médiation familiale sont en mesure d'accompagner avec respect toutes les personnes touchées par la séparation. Ces dernières peuvent ainsi préserver des relations harmonieuses pendant le processus et parvenir à une entente équitable et viable, répondant aux besoins de tous les membres de la famille.

La médiation familiale par les travailleurs sociaux au Québec

Au Québec, on compte plus de 1 200 médiateurs familiaux accrédités, reconnus par le ministère de la Justice, dont plus de 18 % sont des travailleurs sociaux. « Les médiateurs familiaux suivent tous une formation qui leur permet de soutenir les couples et les familles dans toute négociation, par exemple, le partage des biens et la garde des enfants », explique Pierre-Paul Malenfant, T.S., président de l'Ordre. « Les travailleurs sociaux agissent sur la dynamique entre les personnes et leur environnement en misant sur les forces en présence », précise-t-il.

Outre leurs interventions dans le cadre du programme de médiation familiale subventionné par le ministère de la Justice, les médiateurs familiaux sont appelés à accompagner leurs clients dans diverses situations, notamment en contexte d'adoption, lorsque l'un des parents d'un enfant vit à l'étranger, pour soutenir un membre de la famille élargie quant à son droit de visite des enfants ou pour accompagner une famille dans toute situation requérant une négociation.

À propos de l'OTSTCFQ

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe plus de 15 000 membres, dont 222 médiateurs familiaux. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux oeuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les thérapeutes conjugaux et familiaux exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome.

