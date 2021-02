Rapport annuel de BMO sur les perspectives des FNB : année record pour le secteur mondial des FNB dans un contexte de volatilité pandémique





Les actifs du secteur canadien des FNB sont en hausse de 20 pour cent par rapport à 2019

Les tendances en matière d'innovation et d'investissement responsable devraient s'affirmer

MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a publié aujourd'hui son rapport annuel Perspectives des FNB, qui porte sur le secteur des fonds négociés en bourse (FNB) et les principales tendances de 2021.

Les actifs des FNB ont augmenté à l'échelle mondiale en 2020, les investisseurs ayant reconnu les avantages d'utiliser des FNB dans des périodes de volatilité accrue. À la fin de décembre 2020, le secteur mondial des FNB comptait 7 602 FNB de 485 fournisseurs, sur 73 bourses de 60 pays, et des actifs de 7,7 billions de dollars américains(1).

Le secteur canadien des FNB a enregistré une autre année de chiffres records avec 257 milliards de dollars canadiens d'actifs et 41 milliards de dollars canadiens de nouveaux flux nets(2). Les 20 FNB les plus vendus ont représenté 40 pour cent du total des flux. Les FNB BMO ont dominé le secteur avec de nouveaux flux nets de 8,4 milliards de dollars canadiens et 22 symboles déclarant des entrées supérieures à 100 millions de dollars canadiens(3).

« Alors que la pandémie paralysait l'économie mondiale, les FNB ont fait preuve de résilience et ont fourni aux investisseurs les liquidités nécessaires pour rééquilibrer leurs portefeuilles, a indiqué Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs, Canada. Nous nous attendons à ce que l'élan de 2020 continue d'inciter les fournisseurs de FNB à se différencier et à faire équipe avec les investisseurs en développant des produits qui s'appuient sur les tendances émergentes. »

Tendances de 2021

Tendances lourdes : Cette approche de l'investissement thématique vise à déceler les futurs moteurs de la croissance du marché motivés par l'adoption des nouvelles technologies économiques et des innovations de rupture. BMO Gestion mondiale d'actifs a récemment lancé une gamme de FNB innovants qui offrent aux investisseurs canadiens une exposition aux thèmes émergents.

Investissement responsable : Les placements qui tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont été un thème majeur en 2020, et une croissance supplémentaire des expositions thématiques ESG, comme l'énergie propre, est attendue en 2021.

Rotation des FNB factoriels : Au milieu de la volatilité extrême des marchés en 2020, il y a eu une rotation des rendements factoriels avec des portefeuilles défensifs à la traîne du marché et des FNB factoriels de qualité maintenant des rendements positifs et accusant mieux les replis du marché.

Revenu fixe : L'évolution rapide des marchés en 2020 a démontré les avantages des FNB à revenu fixe, car ils ont fourni aux investisseurs la liquidité nécessaire pour alterner rapidement entre différentes expositions. Les FNB à revenu fixe ont continué de se négocier alors que bon nombre des obligations sous-jacentes ne l'ont pas fait au pire de la correction de mars.

Inflation : Les investisseurs recherchent des moyens d'ajouter des couvertures contre l'inflation à leurs portefeuilles à l'aube de 2021, l'inflation restant une préoccupation en raison de la relance économique et monétaire de 2020.

Le secteur mondial des FNB devrait doubler pour atteindre plus de 16 billions de dollars américains au cours des cinq prochaines années, et le secteur canadien devrait croître au-delà des 600 milliards de dollars canadiens d'ici 2026. Le secteur des FNB est bien positionné pour soutenir les portefeuilles, que ce soit par le biais d'expositions de marché étendues ou de segments de marché plus précis.

« Les possibilités de croissance restent importantes dans le secteur des FNB, car l'efficacité, le faible coût et la négociabilité de ces produits continuent d'attirer de nouveaux investisseurs, a précisé M. Raes. Il est important de travailler avec un fournisseur qui offre le soutien, la pédagogie et le partenariat nécessaires pour réussir dans ce contexte en mutation. »

Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquer ici. Pour de plus amples renseignements sur les FNB BMO, consultez www.bmo.com/fnb.

(1) Rapport sur les perspectives sectorielles ETFGI (ETFGI Industry Insights Report), 31 décembre 2020

(2) Banque Nationale, 5 janvier 2021

(3) BMO Gestion mondiale d'actions, 31 décembre 2020

MC/MD Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez consulter l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Déclarations prospectives

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives, notamment ceux où l'on trouve les expressions « s'attendre à », « prévoir » et des mots et locutions semblables dans la mesure où ils ont trait au fonds, au gestionnaire de portefeuille ou au conseiller. Les déclarations prospectives ne sont pas des données historiques; elles correspondent plutôt aux attentes actuelles du fonds, du gestionnaire de portefeuille ou du conseiller en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des attentes actuelles. Même si le fonds, le gestionnaire de portefeuille ou le conseiller estiment que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces dernières ne garantissent en rien les résultats futurs. Nous mettons donc en garde le lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison du caractère incertain qui leur est inhérent. Le fonds, le gestionnaire de portefeuille et le conseiller ne s'engagent d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement leurs déclarations ou données prospectives, que ce soit par suite de nouvelles données, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui auraient une incidence sur ces données, sauf dans la mesure requise par la loi.

À propos de fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 11 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus 100 stratégies et détient une part de marché d'environ 30 pour cent au Canada. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, et une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe; des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients; et des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active primés.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 949 milliards de dollars au 31 octobre 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 14:46 et diffusé par :