Andersen Global renforce sa présence en Slovaquie grâce à Wallenberg Tax





Andersen Global renforce sa plateforme européenne en Slovaquie grâce à un accord de collaboration avec Wallenberg Tax, ce qui va permettre au cabinet collaborateur de l'organisation dans le pays de compléter ses capacités juridiques existantes.

Créé en 2010, le cabinet basé à Bratislava est spécialisé dans le conseil fiscal. Dirigé par l'associée directrice Dana ?kodná, Wallenberg Tax fournit des services à des clients de plusieurs secteurs, parmi lesquels la finance, l'informatique et les technologies, la santé, les télécommunications et le capital-investissement.

« Le fait de collaborer avec des partenaires complémentaires, qui partagent notre engagement à servir de manière fluide nos clients au plus haut niveau, est extrêmement important pour nous », a déclaré Dana. « En tant que diplômée d'Arthur Andersen, je sais que les valeurs et la vision de notre cabinet s'inscrivent en phase avec les valeurs d'Andersen Global. Notre étroite relation professionnelle avec Andersen en Hongrie témoigne de cette synergie positive. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les cabinets membres et les cabinets partenaires, afin de délivrer des solutions globales de premier ordre, destinées à répondre aux besoins locaux et internationaux de nos clients. »

« Les professionnels de Wallenberg Tax jouissent d'une compréhension approfondie du marché slovaque ainsi que des facteurs importants affectant les entreprises de la région », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Leur engagement en faveur de la bonne intendance et de l'indépendance s'inscrit dans la lignée des valeurs et de la vision de notre organisation. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Dana et son équipe afin de renforcer notre organisation, à l'heure où nous poursuivons l'expansion de notre plateforme européenne. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 243 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

