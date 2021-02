/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront un point de presse au sujet des variants de la COVID-19/

Environ 500 000 personnes au Québec sont touchées par une maladie rare. La très grande majorité de ces maladies touchent les enfants, la moitié des personnes atteintes n'ont pas de diagnostic précis et bon nombre de ces maladies n'ont pas de...

Les lauréats du Prix du Japon de 2021 ont été annoncés le 29 janvier par la Fondation du Prix du Japon et son président, Hiroshi Komiyama. Les nouveaux lauréats sont le chercheur et professeur australien Martin Andrew Green, honoré pour son travail...