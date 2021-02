Ricoh Canada s'associe à Women of Influence pour animer la remise des prix « Top 25 Women of Influencetm » 2021





MISSISSAUGA, ON, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a prolongé son partenariat avec Women of Influence pour une deuxième année consécutive en devenant le commanditaire principal de la cérémonie de remise de prix « Top 25 Women of InfluenceTM » 2021. Cet événement célèbre les accomplissements des modèles féminins du Canada au cours de la dernière année en récompensant les efforts qu'elles ont déployés pour influencer et apporter des changements positifs.

Cette année, la cérémonie virtuelle comprendra des discussions informelles avec la gagnante du prix « Lifetime Achievement » (accomplissements d'une vie) 2021, Camille Orridge (elle est agrégée supérieure à l'Institut Wellesley et ancienne PDG du réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto), et avec la gagnante d'un prix « Top 25 », Larissa Crawford (fondatrice et directrice générale, Future Ancestors Services).

Le partenariat de Ricoh avec Women of Influence renforce son engagement continu envers la célébration de la diversité et de l'inclusion pour les modèles féminins au sein des communautés du pays et sur la scène internationale. La remise de prix de cette année opère en parfaite synergie avec la campagne « Change. For better. » (changer - pour le mieux) de Ricoh.

« En tant que commanditaire principal, le fait de célébrer la diversité et l'inclusion nous permet de tenir notre promesse de La façon Ricoh - celle d'accepter et de respecter les talents, les expériences et les points de vue uniques et collectifs de tous. Voilà comment nous incarnons La façon Ricoh et changeons - pour le mieux », a affirmé Eric Fletcher, vice-président, Marketing, Ricoh Canada. « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Women of Influence, visant à souligner les accomplissements significatifs par l'entremise de l'émancipation et des qualités de chef des femmes. »

« Nous nous réjouissons à l'idée de nous associer à Ricoh, cette année encore, à l'occasion de notre cérémonie de remise de prix "Top 25" », a dit Alicia Skalin, coprésidente et directrice générale, Événements et programmation. « Ce partenariat représente notre vision commune de mettre en lumière les réalisations incroyables et variées de Canadiennes au cours de la dernière année. »

Les gagnantes des prix « Top 25 » de cette année représentent différents domaines, stades de carrière et contributions à l'avancement des femmes. En tant que femmes d'influence ayant pour objectif commun de créer un changement durable, leurs accomplissements individuels continuent de motiver les autres à aspirer à une progression et à une transformation positives.

À propos de l'événement

Pour obtenir plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez : https://www.womenofinfluence.ca/event/2021-top-25/.

Au sujet de Women of Influence

Women of Influence, qui a maintenant 27 ans, est l'une des principales organisations en Amérique du Nord offrant des avenues visant l'avancement des femmes et l'égalité des genres en milieu de travail. Grâce à ses événements mondiaux, à ses médias numériques, à ses prix phares et à ses services de consultation, Women of Influence touche une communauté diversifiée d'hommes et de femmes professionnels, au Canada comme à l'international. En donnant des idées, de l'inspiration et son point de vue sur des enjeux importants et en créant des occasions pour favoriser les rapprochements, elle fait bouger les choses pour les femmes d'aujourd'hui. Parmi ses événements phares, on retrouve les prix « Top 25 Women of Influence » et les prix RBC pour les femmes entrepreneures canadiennes. Pour plus d'information, visitez www.womenofinfluence.com.

Pour obtenir plus d'informations à propos de Ricoh, veuillez visiter www.ricoh.ca ou suivre l'entreprise sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

| À propos de Ricoh |

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment. Ricoh stimule l'innovation depuis plus de 80 ans, et l'entreprise est d'ailleurs l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion de documents, de services TI, des services de communication, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.



Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh a des bureaux dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2020, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2 008 milliards de yens (environ 18,5 milliards de dollars américains).

Pour plus d'information, veuillez visitez www.ricoh.com.

© 2021 Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

SOURCE Ricoh Canada Inc.

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 12:30 et diffusé par :