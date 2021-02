Aide d'urgence au transport interurbain par autobus - Un soutien bienvenu pour les régions, estime l'UMQ





MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement l'annonce aujourd'hui, par le ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, et le ministre des Finances, monsieur Eric Girard, d'une aide financière additionnelle de 10 millions $ au transport interurbain par autobus, en complément des 8,2 millions $ déjà annoncés l'été dernier.

« Face à la crise qui secoue actuellement le transport interrégional de personnes partout au Québec, le gouvernement du Québec répond présent et agit pour soutenir les communautés affectées par les mesures sanitaires en vigueur. La mobilité est un levier essentiel pour préparer la relance économique et stimuler le dynamisme et la vitalité de notre territoire. En ce sens, l'annonce des ministres Bonnardel et Girard tombe à point nommé et constitue une excellente nouvelle pour nos régions », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« Le gouvernement a manifestement entendu les vives inquiétudes exprimées au cours des derniers jours par l'ensemble du milieu municipal, à la suite de la décision de Keolis Canada de suspendre plusieurs liaisons régionales et d'enclaver nos régions. Québec a fait son bout de chemin, c'est au secteur privé maintenant de faire le sien », a ajouté le premier vice-président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

L'UMQ rappelle que la question du transport interurbain par autobus est l'une de celles qui reviennent périodiquement à l'avant-plan en raison des difficultés à assurer son financement et à maintenir l'offre de services. Pour l'Union, une fois que la pandémie sera chose du passé, il sera nécessaire de se pencher sur le modèle d'affaires actuellement en vigueur à cet effet et de repositionner l'enjeu du financement dans une réflexion plus globale sur le transport collectif.

