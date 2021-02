PSG clôture un tour de table de 1,25 milliard d'euros pour son premier fonds européen de capitaux propres





PSG, une importante société d'investissement en capital de croissance qui forme des partenariats avec des petites et moyennes entreprises de logiciels et de services technologiques, a annoncé aujourd'hui la clôture de la levée de capitaux de PSG Europe, le premier fonds de la Société axé sur l'Europe. Le tour de table a attiré 1,25 milliard d'euros d'engagements limités de partenaires tiers.

Le fonds, qui a été sursouscrit, a reçu des engagements de nouveaux investisseurs et des investisseurs existants de PSG, notamment de fonds de pension publics, de fonds souverains, de «family offices» et de particuliers fortunés. Les capitaux levés par le fonds PSG Europe porte le total des capitaux engagés de PSG aux États-Unis et en Europe à plus de 5 milliards de dollars.

Basée à Londres, l'équipe de gestion de PSG Europe compte 22 experts en investissement qui donnent des conseils en matière de placements dans des entreprises européennes petites et moyennes de logiciels et de services B2B en phase de croissance. La stratégie d'investissement européenne de PSG est alignée sur sa politique d'acquisition et de construction de portefeuille aux États-Unis, où la Société possède déjà une riche expérience de la formation de partenariats avec des équipes de direction afin d'assurer le développement des entreprises par la croissance interne ou externe.

«Le succès du tour de table de PSG Europe est une étape déterminante qui fait incontestablement de PSG l'un des principaux investisseurs européens en capitaux propres de croissance, a déclaré Mark Hastings, directeur général de PSG. Nous avons constitué avec soin une équipe d'investissement exceptionnelle possédant une expertise approfondie du secteur afin de saisir les occasions qui se présentent en Europe.»

Peter Wilde, président de PSG, a ajouté: «Nous sommes enchantés de la forte demande suscitée par notre premier fonds européen auprès d'un groupe diversifié de "limited partners" (LP) de grande envergure. Nous sommes reconnaissants du soutien que le fonds a reçu des nouveaux comme des anciens investisseurs, car cela témoigne de la force de la plateforme PSG et de notre approche de l'investissement.»

Dany Rammal, directeur exécutif et responsable de l'équipe de PSG Europe, a déclaré: «Le marché européen est très fragmenté, ce qui représente une excellente opportunité pour une société comme la nôtre. Le sérieux de notre travail de prospection et nos solides capacités opérationnelles nous placent en bonne position pour créer des partenariats avec des fondateurs et des entrepreneurs et les aider à développer leurs entreprises et à en faire des champions paneuropéens du logiciel.»

À ce jour, PSG Europe a réalisé sept investissements en Europe: le fonds a acquis Hornetsecurity, Imaweb, MAPAL Group, Nomentia, Signaturit Solutions, SKEEPERS et Sympa, ainsi que 12 autres acquisitions fermées. Le portefeuille européen de PSG comprend désormais des entreprises actives dans 14 pays, ce qui permet d'accélérer l'adoption de solutions logicielles de numérisation par de nombreux secteurs de l'économie.

À propos de PSG

PSG est une société d'investissement en capital de croissance qui forme des partenariats avec des petites et moyennes entreprises de logiciels et de services technologiques afin de favoriser leur croissance transformationnelle, de les aider à tirer parti des opportunités stratégiques et à constituer des équipes solides. PSG, qui a déjà épaulé plus de 65 entreprises et favorisé plus de 275 autres acquisitions, possède une vaste expérience en matière d'investissement, une expertise approfondie des logiciels et des technologies, et est fermement déterminée à collaborer avec les équipes de direction. Fondée en 2014, PSG possède des bureaux à Boston, Kansas City et Londres. Pour en savoir plus sur PSG, consultez le site: www.psgequity.com.

