Mu dévoile une murale à l'aréna de Saint-Michel





MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'organisme de bienfaisance MU annonce la réalisation d'une toute nouvelle murale dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP). De fait, en toute fin d'année, MU a reçu le mandat de venir bonifier les initiatives de revitalisation de l'aréna de Saint-Michel en mettant une touche artistique par la réalisation d'une murale. MU est toujours ravi de contribuer au rehaussement des installations publiques en y intégrant des oeuvres d'art, accessibles à l'ensemble des citoyennes et des citoyens.

AXIS - Aréna de Saint-Michel - 3440, rue Jarry Est

L'oeuvre Axis réalisée par l'artiste Doras est une oeuvre d'art mettant en scène les jeunes Canadiens sur glace. Un axe est un point, ou une ligne fixe, autour duquel tourne un corps, c'est une partie centrale d'une structure à laquelle d'autres parties sont connectées. Pour bon nombre d'entre nous, en tant que Canadiens, une glace bien entretenue est le point central autour duquel tournent nos collectivités. L'aréna local est un lieu de rassemblement intergénérationnel de dépassement de soi et d'accomplissement. C'est un endroit où nous apprenons à repousser nos propres limites et à encourager les autres à dépasser leurs propres attentes envers eux-mêmes. Donc, avec cette oeuvre, l'artiste a voulu repousser les limites de ce que l'on attend souvent des oeuvres d'art dans les arénas. Au lieu de peindre nos souvenirs d'un passé glorieux, il s'est concentré sur la vie et la couleur que nos futurs athlètes apportent chaque jour à ces espaces.

Album-photos : https://photos.app.goo.gl/Vtqp3kUjcMouSuZL6

Ce projet produit par MU a été financé par l'arrondissement de VSP, fidèle partenaire de MU depuis 2007.

« Ce projet est particulier puisqu'il s'agit d'une murale à l'intérieur d'une de nos installations sportives. L'organisme MU a su relever le défi avec brio. Cette immense murale de Doras permet d'égayer l'aréna, mais reflète aussi la personnalité multiculturelle du quartier de Saint-Michel. Les patineuses et les patineurs auront la chance de la découvrir à la réouverture de l'aréna dans les prochaines semaines », a souligné la mairesse de l'arrondissement, madame Giuliana Fumagalli.

« Nous sommes fières de dévoiler cette murale, qui évoque les sports de glace dans une esthétique résolument contemporaine. L'artiste a su capter l'essence des sports pratiqués à l'aréna de Saint-Michel tout en interpellant l'imaginaire des usagers. On y retrouve également l'expression de la rencontre entre les cultures, une narration que MU a mis de l'avant dans l'arrondissement depuis notre toute première murale dans St-Michel ! », affirme madame Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de transformer l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. MU contribue à susciter une réflexion sur l'impact des arts visuels auprès des citoyens en les intégrant dans son approche de développement. Cette approche allie la création d'oeuvres d'art dans l'espace public à une requalification urbaine et une création de sens commun.

