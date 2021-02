Richard Laliberté est élu président du conseil d'administration de l'AMCQ





LAVAL, QC, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) a le plaisir d'annoncer la nomination de Monsieur Richard Laliberté, président de l'entreprise Multi-Toits. Monsieur Laliberté a été élu dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle à titre de président du Conseil d'administration de l'AMCQ le 29 janvier dernier qui s'est tenue virtuellement. Ce dernier succède à Monsieur Pascal Lapierre de l'entreprise Lacasse et fils Maîtres Couvreurs qui devient président sortant.

Monsieur Laliberté sera entouré sur une équipe qui est impliquée, intègre et surtout très représentative des membres de l'Association. Les membres du Conseil d'administration proviennent de toutes les régions du Québec. Monsieur Laliberté pourra donc compter sur Monsieur Sylvain Audet (Couvreur La Relève), Monsieur Giancarlo Bellini (Toitures Trois Étoiles), Monsieur Carl Fleury (Toitures Gilles Veilleux), Madame Isabelle Morissette (Groupe Pentagone), Monsieur Stéphane Poissant (Ernest Hotte) ainsi que Monsieur Stéphane Truchon (Truchon Toiture et Imperméabilisation).

Les membres du Conseil d'administration de l'AMCQ travaillent en étroite collaboration à trouver des solutions à long terme et ils veillent à assurer la bonne santé financière de l'Association. La garantie Maître Plus 10 de l'AMCQ connaît d'ailleurs d'importantes modifications qui permettront de la rendre plus compétitive et plus adaptée à la réalité du marché privé. De plus, les membres du CA misent à préserver la qualité et le rayonnement des Maîtres Couvreurs qui se distinguent dans toute l'industrie de la toiture. Les membres du Conseil d'administration sont forts, mobilisés et engagés pour le bien de tous les membres de l'Association.

« Je remercie les membres du conseil d'administration pour leur confiance et je suis très heureux de ma nomination. J'entame mon mandat avec confiance et avec une équipe efficace qui souhaite que les dossiers avancent, dans le but que cette année soit une année prospère pour tous les membres et dans tous les marchés », affirme Monsieur Laliberté.

« Je suis impatient d'entamer la nouvelle année avec Richard et cela donne la chance d'avoir des points de vue différents sur les dossiers et de prendre en considération la réalité des membres à travers tout le Québec. Nous sommes une association provinciale, obtenir le pouls des régions est très important autant pour moi que pour les membres du Conseil d'administration ». - Monsieur Marc Savard, directeur général de l'AMCQ

À propos de l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec

Fondée en 1966, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec est un organisme à but non lucratif. Depuis plus de cinquante ans, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) est reconnue comme un acteur incontournable dans l'industrie de la construction. La notoriété de l'AMCQ repose sur des critères de qualité élevés. La compétence de ses membres couvreurs, de ses firmes d'inspection indépendantes et de ses membres fournisseurs de matériaux reconnus pour leur qualité favorise des travaux performants. La bonne réputation de l'Association repose également sur des normes techniques élevées et sur de hauts standards de qualité pour les travaux de toiture.

SOURCE Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ)

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 10:38 et diffusé par :