Hank Azaria anime une série de parties de poker en ligne avec des stars sur Pokerstars.net





Des stars s'affrontent et se connectent pour de bon dans le nouveau « Home Game de Hank » sur PokerStars.net

ONCHAN, île de Man, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- Le poker en ligne réunit des stars de la scène et de l'écran pour des parties virtuelles et des échanges de plaisanteries dans la nouvelle série Home Game de Hank sur la principale plateforme mondiale de poker en ligne, PokerStars.net. Le jeu en ligne Home Game de PokerStars.net, qui réunit des stars, met en scène six célébrités qui discutent et s'affrontent devant les caméras pour gagner leur part d'un don de 50 000 $ qui sera versé aux associations caritatives qui leur tiennent à coeur.

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8848751-hank-azaria-leads-star-studded-online-poker-home-game-series/ .

Ces parties, organisées par l'acteur Hank Azaria, sont destinées aux amateurs de poker et aux fans de célébrités qui sont invités à les regarder dans le confort de leur propre maison. La première partie à domicile qui réunit des stars est désormais en direct sur la chaîne YouTube PokerStars.net. Hank et ses amis Don Cheadle, Jon Hamm, Michael Ian Black, Josh Charles et Michael Cera jouent pour gagner la plus grande partie des 50 000 $ au profit de l'association caritative de leur choix. Aucune association n'est laissée de côté, car le montant donné par PokerStars.net au nom de chaque célébrité est déterminé par le montant des jetons en argent gagné par chaque joueur à la fin de la partie.

Outre Azaria, de nombreux autres invités sont prêts à prendre place à la table des Home Games, notamment Amy Schumer et Jack Black.

L'animateur Hank Azaria a expliqué : « Le Home Game de Hank, c'est de la bonne compagnie et une bonne conversation. Nous espérons que notre Home Game divertira chaque spectateur tout en récoltant des fonds pour des oeuvres caritatives. Je suis ravi d'avoir pu travailler avec PokerStars.net sur cette série amusante, et j'espère que les gens l'apprécieront autant que nous avons aimé jouer. »

Rebecca McAdam Willetts, directrice associée des relations publiques du groupe PokerStars.net, a déclaré : « Offrir du divertissement à notre communauté est au coeur de tout ce que nous faisons chez PokerStars.net et le Home Game de Hank en est un parfait exemple. Nos Home Games sont un excellent moyen pour les gens de se mettre en relation et de s'affronter gratuitement depuis chez eux. La passion naturelle de Hank et de nombre de ses invités talentueux pour le poker a fait que ces parties destinées à de bonnes causes sont un réel plaisir. Nous espérons qu'elles divertissent également les téléspectateurs chez eux. »

Le premier épisode peut être regardé ici .

Les Home Games de Hank font suite à Stars CALL for Action de mai 2020, où plus de 1 million de dollars ont été reversés à des associations caritatives, alors que plus de 90 célébrités se sont réunies pour jouer au poker. David Costabile a remporté le tournoi, et 100 000 $ ont été donnés à son oeuvre caritative World Central Kitchen pour distribuer de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin.

Les Home Games de PokerStars.net vous permettent de déplacer votre partie de jeu locale sur le tapis en ligne, afin de pouvoir jouer avec vos amis et votre famille dans le monde entier.

Jouez gratuitement sur PokerStars.net.net

Il ne s'agit pas d'un site de jeux d'argent et n'est pas un moyen de gagner de l'argent réel.

Nos jeux sont destinés aux personnes âgées de 18 ans et plus à des fins d'amusement uniquement.

La pratique ou le succès aux jeux sociaux n'implique pas le succès futur au jeu d'argent réel.

