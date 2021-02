Renaissance Strategic Advisors nomme quatre nouveaux associés





Renaissance Strategic Advisors, un cabinet de conseil leader dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, et des services gouvernementaux, a annoncé aujourd'hui les nominations aux postes d'associés de David Black, Mikhail Grinberg, David Hiley et Ryan Peoples.

Pierre Chao, associé fondateur de RSAdvisors, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer ces nominations largement méritées. Il s'agit d'un groupe de longue date dont le travail assidu, le dévouement et le soutien indéfectible envers notre clientèle ont été essentiels au succès de la société durant nos premières années de croissance. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de leur leadership continu ainsi que de leur sagacité alors que RSAdvisors entre dans sa prochaine phase de croissance. » Les années 2020 représenteront une nouvelle décennie remplie de défis et d'opportunités pour nos clients alors qu'ils traversent des changements inédits en matière de sécurité, de technologie et de modèles commerciaux. Selon les nouveaux associés, le fait d'aider les clients actuels et futurs de RSAdvisors à traverser ces changements représente une opportunité exceptionnelle.

David Black a rejoint le bureau londonien de la société en 2011. Il pilote la stratégie d'entreprise et la diligence raisonnable en matière de fusions et acquisitions pour notre segment mondial de l'industrie de la défense et nos clients sponsors, notamment les stratégies d'entrée sur les marchés transatlantiques et internationaux. David est également l'expert de premier plan de la société concernant les marchés de la formation, de la simulation, de la protection ainsi que ceux de l'entretien, de la réparation et de la révision.

Mikhail Grinberg a rejoint le bureau de Washington de la société en 2012. Il dirige notre stratégie d'entreprise et notre activité de haute technologie, en mettant l'accent sur la collaboration avec les entreprises afin qu'elles développent des stratégies de croissance destinées à de nouvelles capacités et modèles commerciaux. Il est également spécialisé dans l'assistance aux structures commerciales cherchant à pénétrer le marché de la sécurité nationale. Mikhail a poursuivi de vastes recherches axées sur l'innovation et la gestion des technologies, et propose ses services au Center for a New American Security en tant que principal adjoint.

David Hiley a rejoint le bureau londonien de la société en 2011. Il pilote des projets pour un large éventail de clients, notamment des sociétés de défense internationales, des sponsors financiers et des organisations gouvernementales. Ses missions englobent le développement de futures capacités militaires, la planification de scénarios de sécurité et le développement de processus d'approvisionnement militaire intelligent. David conseille les clients afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs stratégiques de croissance sur les marchés nationaux et d'exportation et d'adapter le développement technologique à la demande des utilisateurs finaux.

Ryan Peoples a rejoint notre bureau de Washington en 2011. Il bénéficie de 20 ans d'expérience en ingénierie et en conseil dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense. Il sera chargé de la stratégie et du développement d'entreprise, de la diligence raisonnable en matière de fusions et acquisitions, de l'évaluation de la concurrence et des initiatives de stratégie de tarification pour des clients englobant les fournisseurs de la défense de premier ordre et de niveau intermédiaire ainsi que pour des sponsors financiers. Ryan est un grand spécialiste des marchés navals et possède une vaste expérience dans les domaines des systèmes terrestres, des avions militaires, des systèmes sans pilote et de l'électronique de défense.

RSAdvisors, un cabinet de conseil leader, accompagne des clients de premier plan des secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'espace, du renseignement et des services gouvernementaux dans la résolution de leurs problèmes les plus complexes et les plus critiques. Notre stratégie d'entreprise, nos analyses de marché et nos services de diligence raisonnable en matière de fusions et acquisitions sont fondés sur des compétences pluridisciplinaires, le jugement et la confiance.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

