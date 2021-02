Plan de relance économique du milieu culturel - Québec accorde 300 000 $ à un organisme culturel de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine afin de mieux positionner les contenus culturels québécois sur les plateformes numériques





QUÉBEC, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 300?000 $ à l'organisme Mandoline Hybride pour son projet retenu dans le cadre du programme Ambition numérique.

Ce soutien, issu du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, permettra à l'entreprise de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine de mieux positionner les contenus et les produits culturels québécois et d'augmenter leur découvrabilité sur les plateformes numériques.

Le projet Collection Regards Hybrides : cinédanse québécoise consiste à rendre disponible dans l'espace numérique des oeuvres de cinédanse en bonifiant le site Web Regards Hybrides. À terme, 48 oeuvres québécoises associant la danse à une captation audiovisuelle seront accessibles en ligne. Des contenus additionnels sous forme d'entrevues ou de reportages seront également proposés.

En cette période de crise sanitaire, marquée par une hausse de la consommation en ligne, le gouvernement du Québec veut faire en sorte que les coopératives, entreprises et organismes à but non lucratif culturels québécois soient plus performants et qu'ils puissent accroître les revenus liés à l'exploitation de contenus ou de produits culturels en ligne.

Lancé en juin 2020 dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, le programme Ambition numérique a jusqu'à maintenant permis au gouvernement du Québec de soutenir 12 projets, incluant ceux de La compagnie Jean Duceppe, de l'Opéra de Montréal, de la Société des arts technologiques et des Productions KOScènes inc.

En plus du projet communiqué aujourd'hui, sept projets ont également été annoncés dans les régions de la Capitale-Nationale, des Laurentides, de la Montérégie et de Montréal.

Citations :

«?L'affirmation de notre souveraineté culturelle et de notre fierté passe par un positionnement fort de nos entreprises et organismes culturels québécois sur les plateformes en ligne. C'est pourquoi notre Plan de relance économique du milieu culturel soutient le développement de modèles d'affaires qui intègrent les pratiques numériques. Notre gouvernement est heureux d'accorder près de 3 M$ à 8 nouveaux projets, issus de 5 régions du Québec, dans le cadre du programme Ambition numérique. Je suis persuadée que ces projets permettront à notre culture de se démarquer et de nous rendre fiers! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis très heureuse que Mandoline Hybride bénéficie de cette aide financière. Leur plateforme, Collection Regards Hybrides : cinédanse québécoise, est une façon de faire connaître les arts vivants à toutes les régions du Québec comme à l'international. Ce projet, qui a vu le jour en Gaspésie, est un bel exemple des possibilités offertes par le programme Ambition numérique pour s'adapter aux mesures sanitaires. Continuez de vous démarquer pour que la culture en région puisse continuer de briller. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Fait saillant :

Plan de relance économique du milieu culturel

Doté d'une enveloppe de 450?M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

Liens connexes :

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 10:02 et diffusé par :