Le BSIF au rang des meilleurs employeurs de 2021 dans la RCN





OTTAWA, ON, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a été désigné comme l'un des meilleurs employeurs de 2021 dans la région de la capitale nationale. Cette mention spéciale est décernée aux employeurs de la grande région d'Ottawa-Gatineau qui se sont démarqués dans leur secteur en offrant un milieu de travail exceptionnel. Ce concours annuel est organisé par les rédacteurs du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada.

Le BSIF regroupe quelque 860 professionnels dévoués qui forment une équipe multidisciplinaire. Il cherche à maintenir un effectif diversifié et inclusif et croit fermement en la nécessité d'investir dans son personnel. Pour y parvenir, il a mis sur pied une stratégie pluriannuelle en matière de capital humain qui établit un cadre de perfectionnement et de gestion de ses employés tout au long de leur carrière en leur offrant un environnement de travail mut par le respect, la curiosité et la gestion responsable.

Bien que les bureaux du BSIF se situent à Montréal, à Ottawa, à Toronto et à Vancouver, ils résonnent tous à l'unisson, à la façon d'un seul bureau. Ainsi, malgré la distance, ils ne forment qu'une seule entité.

Le BSIF maintient le cap grâce à son plan stratégique 2019-2022, lequel constitue le cadre qui guide son travail et sa vision de l'avenir. On y retrouve également quatre objectifs essentiels qui guident l'orientation globale et stratégique du BSIF.

« Je suis fier que le BSIF ait été désigné comme l'un des meilleurs employeurs de 2021 dans la région de la capitale nationale. Au cours de la dernière année, notre attention était centrée sur nos employés, qui, soulignons-le, ont fait preuve d'une résilience et d'un professionnalisme plus qu'exemplaires en ces temps difficiles. Leur dévouement et leur poursuite de l'excellence font du BSIF un superbe endroit où travailler. »

Jeremy Rudin, surintendant

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales et plus de 1 200 régimes de retraite fédéraux pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences réglementaires qui leur sont applicables. Le BSIF comprend également le Bureau de l'actuaire en chef, une unité indépendante qui fournit une gamme de services d'évaluation et de consultation actuarielles au gouvernement fédéral.

