Les cartes de crédit Dividendes CIBC(MD) offrent de nouveaux avantages qui permettent d'obtenir plus de remises en argent sur les achats courants





Les nouveaux avantages incluent des récompenses accrues pour les services d'abonnement, l'échange des remises sur demande et le remplacement instantané des cartes numériques perdues ou volées.

TORONTO, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque CIBC présente un ensemble de caractéristiques et d'avantages exceptionnels pour les cartes de crédit Dividendes CIBCMD qui aident les titulaires de carte à obtenir plus d'argent pour leurs dépenses. De plus, les cartes Dividendes CIBC Visa offrent maintenant le plus grand éventail de catégories de primes par rapport aux autres cartes sur le marché.

Comme les remises en argent deviennent de plus en plus populaires au Canada1, les cartes Dividendes CIBC ont été rafraîchies tant et si bien que les détenteurs peuvent maintenant profiter de remises en argent sur plus de produits courants que jamais auparavant : produits d'épicerie, essence, repas au restaurant, transport et paiements récurrents tels les abonnements mensuels à la diffusion en continu. Il n'y a pas de limite aux remises en argent pour les cartes Dividendes CIBC.

« La catégorie des remises en argent continue d'être la catégorie de cartes de crédit qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, a déclaré Diane Ferri, première vice-présidente, Cartes, Banque CIBC. Nous avons amélioré les caractéristiques de nos cartes de crédit Dividendes pour faire en sorte que chaque achat compte, en offrant des remises sur les achats courants et plus de souplesse pour l'échange des remises, afin qu'elles reflètent vraiment ce que les clients recherchent et qu'elles répondent à leurs besoins. »

Les détenteurs de cartes Dividendes CIBC peuvent également profiter d'une nouvelle fonction d'échange des remises sur demande, ce qui signifie que leurs remises en argent peuvent être échangées en tout temps durant l'année, avec un solde minimal de remise de 25 $. Les clients peuvent profiter des remises aussi souvent qu'ils le souhaitent avec Services bancaires CIBC et Services bancaires mobiles CIBC.

Le remplacement instantané de la carte numérique est une autre nouveauté maintenant offerte avec la plupart des cartes de crédit personnelles et des cartes d'entreprise de la Banque CIBC.2 Les clients peuvent signaler la perte ou le vol de leur carte de crédit à l'aide de l'application Services bancaires mobiles CIBC, et obtenir immédiatement leur nouvelle carte, qui peut être utilisée avec Apple Pay ou Google Pay. Nul besoin d'appeler le centre de contact et il n'y a pas de temps d'attente. C'est une autre façon pour la Banque CIBC d'offrir des solutions numériques pratiques pour aider ses clients qui bénéficient d'une plus grande facilité et de la tranquillité d'esprit en ce qui concerne leurs cartes de crédit.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les améliorations apportées récemment au portefeuille de cartes de crédit Dividendes CIBC et à l'échange des remises sur demande, veuillez consulter www.cibc.com/dividendremises. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le remplacement des cartes virtuelles, veuillez consulter https://www.cibc.com/fr/personal-banking/credit-cards/manage.html.

__________________________ 1 Source : Canadian Credit Card Study: 3Q2019 - Verisk Financial/Argus 2 Caractéristique offerte pour toutes les cartes de crédit personnelles et les cartes d'entreprise, à l'exception des cartes Entreprise Classique et Entreprise Classique Plus.

