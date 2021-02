SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications rejoint le catalogue Endorsed Apps de SAP disponibles sur le SAP App Center





SUSE et SAP resserrent encore les liens de leur partenariat stratégique et renforcent la confiance des clients en leur capacité à déployer des solutions SAP le plus vite et le plus efficacement possible

NUREMBERG, Allemagne, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- SUSE, leader global de l'innovation dans l'open source, annonce aujourd'hui que SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications fait désormais partie des Endorsed Apps de SAP disponibles sur le SAP App Center. SUSE Linux Enterprise Server a déjà fait ses preuves avec des résultats très concluants et, suite aux essais menés par SAP, a pu obtenir la certification Premium.

« SUSE continue de consolider son partenariat de longue durée avec SAP, tout en fournissant à ses clients les garanties d'un déploiement de solutions SAP à la fois rapide et efficace, » a déclaré Paul Devlin, Chief Customer Officer chez SUSE. « SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications est la première plateforme Linux pour les solutions SAP HANA® et SAP S/4HANA et pour SAP NetWeaver®, et SUSE Linux Enterprise est aussi l'operating system de développement pour SAP HANA®. Nous sommes honorés que notre solution ait été jugée digne de devenir une Endorsed App de SAP. À l'avenir, cela nous permettra de proposer un service encore meilleur à nos clients, au fil de leur parcours vers l'entreprise intelligente. »

Ce nouveau statut Endorsed App SAP obtenu par SUSE Linux Enterprise Server reflète de longues années de coopération, d'innovation et de création de valeur au service de clients communs. Parmi les innovations développées en collaboration avec SAP, on compte les améliorations de la gestion de conteneurs Kubernetes avec « Gardener », un projet open source porté par SAP et conçu pour répondre à des demandes concrètes en gestion de service Kubernetes en hyperscale visant à s'affranchir des limites de l'infrastructure. Le développement commun de « Gardener » a permis de rassembler les spécialistes en gestion de conteneurs les plus brillants de SUSE et SAP pour aider à la création d'outils de déploiement et d'intégration en backend chez les clients, pour les clients on-premises.

« Les innovations de l'écosystème sont un des piliers de la philosophie SAP pour l'avènement de l'entreprise intelligente, » s'est exprimé Tom Roberts, vice-président senior de la division Partner Solution Success de SAP. « Nous tenons à féliciter SUSE d'avoir obtenu cette certification Endorsed App de SAP pour sa solution SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Afin de mériter cette certification Premium, l'application a été rigoureusement testée et comparée à des solutions de référence. SUSE est un partenaire de confiance de longue date, et nous savons qu'ils partagent notre souci de la satisfaction du client. Je suis ravi de pouvoir nous projeter dans le développement de notre partenariat et de commencer ce nouveau chapitre de notre histoire commune. »

Grâce aux solutions technologiques SUSE et SAP, les entreprises sont en mesure de transformer la façon dont elles opèrent. Prenons l'exemple d'une compagnie de construction, d'ingénierie et de manufacture à échelle globale qui emploie les applications SAP pour garantir à ses 46 000 employés un salaire exact et toujours versé dans les temps. En déployant la solution de haute disponibilité incluse dans SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, la disponibilité de leurs systèmes de base de données SAP HANA a été améliorée pour jusqu'à 99,995 %. En quatre ans, l'entreprise n'a connu qu'un total de deux heures d'arrêt non-planifié.

Un autre client, ici une entreprise multinationale dans le domaine des technologies informatiques, a procédé à une refonte de ses processus commerciaux, afin d'améliorer l'expérience de ses clients, partenaires et employés. En implémentant SAP S/4HANA sur SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, ce client a pu diviser par deux le nombre d'applications utilisées, réduire de 90 % la quantité de points de contacts dans le processus de ventes et augmenter de 150 % ses revenus générés par l'e-commerce.

SUSE et le programme Endorsed App de SAP

Les Endorsed Apps de SAP disposent de la certification Premium SAP, garante d'une sécurité améliorée et d'une évaluation en profondeur de l'application, comparée avec des solutions de référence. Les Endorsed Apps de SAP sont sélectionnées pour apporter le plus de valeur possible au client.

La version SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP2 comprend de nouvelles options conçues pour simplifier la migration des services SAP HANA et SAP S/4HANA vers des implémentations cloud et hybrides, via une installation automatisée et une configuration intégrale de la pile logicielle optimisées pour la performance et la résilience.

Pour vous informer sur le partenariat SUSE/SAP et les solutions proposées à leurs clients, visitez www.suse.com/sap.

