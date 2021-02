La Banque Scotia se voit décerner le prix 2021 « Innovation technologique de l'année » par Risk.net





TORONTO, le 2 févr. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a remporté le prix 2021 de l'innovation technologique de l'année décerné par le site Risk.net, une référence dans l'actualité et l'analyse de la gestion du risque, des produits dérivés et de la réglementation. La Banque Scotia a été récompensée pour le déploiement de son nouveau moteur de gestion des risques au sein des Services bancaires et marchés mondiaux. Ce système de calcul des ajustements de valorisation est le tout premier à utiliser le nuage, des unités de traitement graphique, un modèle adjoint de différentiation algorithmique et des réseaux de neurones profonds, une branche de l'intelligence artificielle.

« La Banque Scotia a brillamment transformé son système d'ajustements de valorisation (XVA) et a ainsi gagné en vitesse et en efficacité au profit de ses clients », raconte Karin Bergeron, directrice générale et chef, Négociation - Ajustements de valorisation à la Banque Scotia. « Ce prix consacre véritablement notre souci de l'expérience client et met à l'honneur l'équipe gagnante que nous avons formée dans le but d'offrir des services bancaires hors pair. »

« Je suis fière que la Banque ait su innover de la sorte. L'infonuagique, les modèles mathématiques ultramodernes et l'apprentissage profond des réseaux neuronaux ont accentué notre avantage concurrentiel », affirme Stella Yeung, première vice-présidente et chef de l'information, Services technologiques mondiaux de gros et de gestion des risques. « Grâce à ces technologies, nos négociateurs disposent en temps réel de l'information nécessaire pour servir nos clients du monde entier. »

Au début de la pandémie, alors que les marchés se contractaient, notre nouveau moteur de gestion des risques a permis de produire de nombreuses analyses par scénarios sur demande et donc de mieux situer les faiblesses du marché. « Dans la pratique, l'interface Web de la plateforme permet au service à la clientèle de la Banque d'effectuer des analyses XVA qui utilisent des données en temps réel autant sur les opérations en cours que sur des opérations hypothétiques avec des clients potentiels. Ce système peut lancer un calcul 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout sur la planète », commente Risk.net.

Aujourd'hui, la Banque Scotia a une puissance de traitement inégalée dans le secteur, ce qui permet à nos négociateurs d'avoir de meilleures informations sur les risques du marché des produits dérivés, et donc de proposer à nos clients des prix justes rapidement.

La Banque Scotia a reçu le prix 2021 de l'innovation technologique de l'année lors d'une cérémonie virtuelle, organisée par Risk.net le 1er février.

