« Maturin, comme à la ferme », la nouvelle identité de Maturin





Le marché numérique de l'alimentation au Québec souhaite mieux refléter son positionnement et ses valeurs

LONGUEUIL, QC, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Autrefois connu sous l'identité « Maturin, marché numérique de l'alimentation », le détaillant spécialisé Maturin dévoile une nouvelle identité : « Maturin, comme à la ferme ».

Celle-ci correspond davantage au positionnement actualisé de Maturin dans le secteur bioalimentaire en plus de mieux définir ce qu'est l'entreprise. « "Comme à la ferme", c'est notre réelle raison d'exister, explique Jonathan L. Bélanger, cofondateur et président. C'est authentique, vrai, naturel, environnemental et proche de nous. C'est beaucoup plus que simplement être local. Depuis nos débuts, nous axons notre croissance autour de ces valeurs. Maintenant que Maturin a pris son essor, nous les crions haut et fort. »

Bien plus qu'un marchand en ligne

Cette identité aidera aussi les consommateurs, dans une catégorie où tout le monde parle désormais de local et aspire à vendre en ligne. Pour devenir joueur dominant dans son marché, Maturin devait adopter un positionnement clair.

« Tout comme Apple, Disney et BMW ne sont pas que de simples vendeurs de produits informatiques, de films et de voitures, Maturin n'est pas qu'un vendeur d'aliments en ligne, précise Jonathan L. Bélanger. Notre mission, notre vision et nos valeurs vont bien plus loin, et le temps est venu d'en parler. Les consommateurs savent déjà qu'ils peuvent s'approvisionner chez nous d'aliments locaux provenant directement des producteurs. Maintenant, quand ils penseront à Maturin, ils retrouveront le sentiment de réconfort de la ferme. »

Partenaire des producteurs et des transformateurs d'ici, complice des consommateurs

Entièrement réalisée à l'interne, la refonte identitaire évoque plusieurs valeurs et caractéristiques propres à Maturin : produits fermiers, locaux et délicieux, commerce de proximité et sans intermédiaire, famille, respect de l'environnement, méthodes humaines, savoir-faire, travail acharné et découvertes.

De plus, « Maturin, comme à la ferme » se veut un clin d'oeil à l'abolition des frontières entre producteurs et acheteurs. L'entreprise interagit ainsi avec eux comme à la ferme, en choisissant les producteurs locaux, en les traitant comme des membres de sa famille et en travaillant main dans la main avec chacun.

« En fait, nous souhaitons mettre de l'avant tous les gens qui accomplissent un travail extraordinaire afin de produire, cuisiner, préparer et transformer des aliments d'ici avec les plus hauts standards de qualité et de salubrité. Qu'ils soient producteurs ou transformateurs, on découvre toujours avec passion leurs aliments qui nous rappellent la ferme », conclut Jonathan L. Bélanger.

À propos de Maturin

Maturin offre un acce?s rapide aux aliments locaux, sans intermédiaire entre le consommateur et le producteur, au meilleur cou?t possible et livrés partout au Québec. Avec plus de 600 producteurs de 2000 produits, on trouve sur Maturin.ca tout le nécessaire pour remplir son garde-manger et son frigo de bons aliments d'ici. La plateforme est soutenue par Financement agricole Canada, le Conseil de la transformation agroalimentaire du Québec, Aliments du Québec, l'Association des marchés publics du Québec et l'ensemble des tables bioalimentaires du Québec.

