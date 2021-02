Caféine Pushers - Les codes de l'industrie du café, on s'en fout!





MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Très en vogue dans le monde du café et experts dans leurs domaines, les partenaires d'affaires et « dealers » de café Taïna Chalifoux et Laurent Francheteau frappent fort avec un nouveau concept unique, déjanté et provocateur. L'image de marque de Caféine Pushers est tout sauf convenue et c'est exactement ce qu'ils veulent!

Ce duo intergénérationnel, multi-ethnique et très ancré dans la génération actuelle propose un concept qui se positionne sur la mince ligne du « politically correct » en misant sur le côté addictif du café et jongle avec deux univers linguistiques parallèles. Dépendance, consommation, dose, « drip », « grind », Caféine Pushers puise sans retenue dans un langage « de rue », mais qui rejoint pourtant en tout point l'univers du café.

Caféine Pushers brise les conventions plus léchées de l'industrie du café jusque dans sa méthode de distribution, en permettant maintenant aux consommateurs texter leur « dealer » pour commander. Ce nouveau concept est également bonifié d'une expérience musicale intégrée, chaque mélange de café propose une liste de lecture Spotify personnalisée à son caractère.

« Nous nous surnommions depuis longtemps Laurent et moi les « Caféine Pushers » et nous avons eu l'idée de pousser le concept à l'extrême », exprime Mme Chalifoux, très active sur le web sous le pseudonyme Coffee Queen. Elle ajoute : « Il fallait trouver une idée géniale qui nous permettrait de nous démarquer auprès d'une clientèle déjà tellement sollicitée dans un secteur très concurrentiel et on y est allés à fond! ».

OEuvrant avec succès dans la vente commerciale de café bio-équitable et biodégradable (Café DiNapoli) et des machines à café haut-de-gamme (Dr. Bean), les deux acolytes ont dû se réinventer après avoir perdu 100 % de leur clientèle, en lien avec la fermeture des restaurants et des bureaux en mars dernier. Un projet ambitieux que de s'attaquer à la vente en ligne, la marque Caféine Pushers change complètement de registre en ciblant une toute autre clientèle, le B2C, les milléniaux et les grands amateurs et connaisseurs de café de qualité.

C'est l'agence Cabana Seguin qui a signé cette identité de marque unique, éclatée et marginale, proposant un graphisme distinctif, une allure hypnotique et provocante avec un logo qui met l'emphase sur l'effet stimulant du café. La représentation d'un oeil dont la pupille est dilatée à son maximum (excitation, effet d'une substance psychoactive) et l'utilisation d'un rouge intense suscite l'émotion, le rayonnement joue sur l'excitation et le sentiment d'urgence lié à la consommation du café.



Caféine Pushers, c'est l'association improbable d'un quinquagénaire et d'une jeune adulte qui n'ont qu'une idée en tête : créer et vendre la meilleure marchandise! Digne de la série Breaking Bad sur Netflix, le chimiste et la « dealer » développent ensemble les mélanges les plus addictifs et c'est la fusion de deux générations qui rend le tout vraiment...stupéfiant!

