BMO Groupe financier parmi les premières banques canadiennes à signer les Principes pour une banque responsable des Nations Unies





MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui la signature des Principes pour une banque responsable (Principles for Responsible Banking) (en anglais seulement) de l'Initiative de collaboration du Programme des Nations Unies pour l'environnement avec le secteur financier (UNEP-FI).

Les Principes pour une banque responsable établissent le cadre d'un système bancaire durable. En les signant, BMO s'engage à aligner sa stratégie commerciale sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, l'Accord de Paris sur le climat et les cadres régionaux nationaux pertinents. Cela comprend la réalisation d'une analyse d'impact pour définir les incidences positives et négatives prioritaires associées à ses opérations et à ses activités financières, la collaboration avec les clients et les parties prenantes pour maximiser les impacts positifs et atténuer les impacts négatifs, et la démonstration de sa transparence et de sa responsabilité par des rapports publics.

« Membres de l'UNEP-FI depuis 2010, nous sommes heureux de compter parmi les premiers signataires des Principes pour une banque responsable au Canada, s'est réjoui Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Les banques ont un rôle essentiel à jouer dans la création et le financement d'un avenir plus durable. Le travail que nous faisons avec nos clients et parties prenantes pour comprendre et atténuer l'impact de nos opérations et de nos activités financières compte pour beaucoup dans l'atteinte de cet objectif. En signant les Principes pour une banque responsable, nous renforçons notre engagement à faire évoluer les ODD et à faire la transition vers une économie carboneutre. »

BMO continue de faire des progrès substantiels par rapport aux engagements liés à sa raison d'être voulant que la Banque double ses bonnes actions pour un avenir durable. Engagée à mobiliser 400 milliards de dollars en faveur de la finance durable d'ici 2025, ce qui comprend l'octroi de prêts, la prise ferme et l'investissement de 150 milliards de dollars dans des entreprises qui recherchent des résultats durables, et la mise à disposition de 250 milliards de dollars pour des investissements de clients affectés à des objectifs durables, la Banque a déjà atteint 71 pour cent de son objectif de 150 milliards de dollars et dépassé son objectif de 250 milliards de dollars. En élaborant un programme de développement durable de classe mondiale, BMO a déjà établi le cadre qui lui permettra de respecter et de dépasser ses obligations en tant que signataire des Principes.

« Nous sommes ravis que BMO, en tant que membre de longue date et estimé de l'UNEP FI, devienne également signataire des Principes pour une banque responsable et nous espérons que davantage de pairs canadiens suivront le leadership de BMO », a déclaré Eric Usher, chef de l'Initiative de collaboration du Programme des Nations Unies pour l'environnement avec le secteur financier.

Aperçu des gestes posés par BMO Groupe financier à l'égard de la durabilité et d'un avenir durable :

En 2019, BMO a dévoilé sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et annoncé ses engagements à doubler ses bonnes actions pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

En 2020, BMO a lancé BMO EMpower, un engagement de 5 milliards de dollars sur cinq ans pour éliminer les principaux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises, les communautés et les familles des minorités aux États-Unis.

En 2019, BMO a émis une obligation de durabilité de 500 millions de dollars américains dont le produit est destiné aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

En janvier 2021, BMO a adhéré au Partnership for Carbon Accounting Financials pour soutenir le développement de méthodologies de pointe pour suivre et déclarer les émissions financées.

En octobre 2020, BMO a franchi une étape majeure en faisant correspondre 100 pour cent de sa consommation d'électricité avec de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

En mai 2020, BMO a signé les principes opérationnels pour l'investissement d'impact, une référence en matière de gestion de fonds d'investissement d'impact, élaborés par la Société financière internationale de la Banque mondiale.

Divulgation de classe mondiale sur la durabilité, y compris sur les risques et les occasions liés au climat, en accord avec le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques et les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Première banque canadienne à signer les Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU en 2019. En 2018, BMO s'est engagé à mettre 3 milliards de dollars en capital à la disposition des femmes propriétaires d'entreprise au Canada sur trois ans.

Le leadership de BMO en matière de développement durable a été reconnu dans de nombreux classements, notamment :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 entreprises les plus gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, seule banque en Amérique du Nord

dans la liste 2020 du des 100 entreprises les plus gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, seule banque en Amérique du Nord Première banque nord-américaine dans le classement annuel (2021) des 100 entreprises les plus durables du monde de Corporate Knights pour la deuxième année de suite

Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable

Cote A- au Questionnaire du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere ® Institute

Institute Indice d'égalité des sexes de Bloomberg (2021) pour la sixième année de suite

Classement Meilleurs employeurs pour la diversité (États- Unis) de Forbes pour 2020

pour 2020 Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights

Pour de plus amples renseignements sur l'engagement de BMO à l'égard d'un avenir durable, consultez le Rapport de durabilité de la Banque. Pour plus d'informations sur la raison d'être de BMO, veuillez consulter notre page Raison d'être.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversif3iés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 949 milliards de dollars au 31 octobre 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

