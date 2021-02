Midland identifie un nouveau système aurifère de type "Syenite-Associated'' sur Samson au sud-est de Fénélon/Tabasco de Wallbridge





MONTRÉAL, 02 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d'annoncer l'identification en forage d'un nouveau système aurifère de type ?'Syenite-Associated'' lors de sa campagne de forage complétée en 2020 sur le projet aurifère Samson. Cette propriété, qui est détenue à 100 % par Midland, comprend un total de 280 claims couvrant une superficie de 156 kilomètres carrés est située à environ 15 kilomètres au sud-est des gîtes de Fénélon et de Tabasco détenus par Wallbridge Mining Company Ltd. (« Wallbridge »).



Faits saillants :

Identification d'un nouveau système aurifère de type "Syenite-Associated'' au sud de la faille Lower Detour à 15 km de Fénélon-Tabasco de Wallbridge

Multitudes de dykes et un stock de compositions alcalines

Enveloppe minéralisée à signature Au-Ag-As-Pb identifiée dans plusieurs sondages

Intersections hautes teneurs jusqu'à 99,1 g/t Au sur 0,4 m et 23,0 g/t Au sur 1,05 m

Modèle-3D en cours et Forage (3 500 m) prévu à l'hiver 2021

Modèle « Syenite-Associated disseminated gold » identifié sur Samson

Suite à la réception et à l'interprétation des résultats d'analyses en début 2021, les affinités géochimiques de nombreux dykes et d'une intrusion (stock) ont été confirmées comme étant de compositions alcalines. Leurs compositions varient de monzonite à quartz, monzonite, monzodiorite et monzogabbro. Toutes les principales zones minéralisées observées dans les forages de 2020 sont associées intimement à ces dykes d'affinité alcaline. Ces zones minéralisées montrent également des textures de brèches et de failles fragiles typiques d'une mise en place de la minéralisation à faible profondeur et dans des conditions épithermales. La zone Golden Delilah (voir plus bas) montre un assemblage métallique peu commun à argent-or-plomb-antimoine-arsenic qui est également caractéristique des minéralisations épithermales neutres. Ces observations suggèrent fortement que les minéralisations observées à Samson en 2020 représentent les parties externes d'un système magmatique-hydrothermal associé à des dykes alcalins, soit de type « syenite-associated disseminated gold » (Robert, 2001), ou bien « intrusion-related gold » (Hart et al. 2007).

En Abitibi, le type « syenite-associated disseminated gold » (Robert, 2001) constitue un groupe très important de gisements, et inclut notamment Canadian Malartic, Young-Davidson et Holt-McDermott (Robert, 2001). Des travaux plus approfondis de modélisation et d'analyse des données de forages 2020 sont en cours pour identifier des vecteurs vers le coeur du système hydrothermal aurifère.

Au cours de l'été 2020, deux campagnes de forage totalisant 12 sondages et 3 097 mètres ont été complétées et permis de faire la découverte de la zone Golden Delilah. Cette nouvelle découverte consistait en une veine de quartz-albite de 1,60 mètre (selon l'axe des carottes) encaissée dans des roches intrusives ultramafiques et ayant retourné une teneur de 99,1 g/t Au, 71,3 g/t Ag et 0,17% Pb sur 0,40 mètre de 106,45 à 106,85 mètres dans le sondage SAM-20-10 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 1er septembre 2020).

Par la suite, le forage SAM-20-15 complété à une distance d'environ 350 mètres au sud-est de la zone Golden Delilah, a intersecté une nouvelle zone aurifère ayant titré 23,0 g/t Au sur 1,05 mètre entre 317,10 et 318,15 mètres. Cette nouvelle zone est incluse à l'intérieur d'un plus grand intervalle anomal en or et en arsenic sur une largeur de plus de vingt mètres entre 314,95 et 337,25 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 12 janvier 2021). Plus récemment, les analyses du sondage SAM-20-16 ont été reçues et ont rapporté une valeur de 3,86 g/t Au sur 0,65 mètre de 192,65 à 193,30 mètres dans une brèche altérée d'un stock alcalin à environ 500 mètres à l'est de l'intersection du sondage SAM-20-15.

Midland complète actuellement un modèle-3D du système aurifère identifié sur Samson et prépare les prochains travaux prévus pour cet hiver et qui consisteront en des travaux géophysique (PP) et une campagne de forage de plus de 3 500 mètres.

Mises en garde :

Les minéralisations retrouvées sur la propriété Fénélon (Zones Tabasco, Area 51 et Reaper) détenue par Wallbridge, n'est pas nécessairement indicative de la minéralisation qui pourrait se retrouver sur la propriété Samson détenue par Midland et qui est située à proximité au sud-est.

Les épaisseurs vraies ne peuvent être déterminées avec l'information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

Contrôle de qualité

Le programme d'exploration et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées appliquant un programme d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons des forages de la zone minéralisée de Golden Delilah ont été analysés par Absorption Atomique (AA-23) avec une finition gravimétrique pour les échantillons avec des teneurs >10 g/t Au au laboratoire d'ALS Minerals à Val d'Or au Québec.

Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-AES avec dissolution à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires ALS de Vancouver (Colombie-Britannique) et de Lima (Pérou).

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corporation, SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com/fr/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

