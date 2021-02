GRC accorde à SEB le contrat de fournir des services d'administration d'assurance collective à plus de 40 000 participants du régime





MISSISSAUGA, Ontario, 02 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformément à l'objectif de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) de fournir des solutions technologiques de qualité et pour s'assurer que les participants actifs et retraités de son régime, regroupant plus de 40 000 participants, disposent d'une solution d'administration de l'assurance collective moderne et durable, la GRC a annoncé le 28 janvier 2021 que SEB Administrative Services Inc. (« SEB Admin »), une filiale de Smart Employee Benefits Inc. (« SEB Inc. », TSXV: SEB), avait obtenu un contrat pluriannuel pour fournir des services d'administration des régimes collectifs d'assurance vie et invalidité de la GRC, qui entrera en vigueur le 14 juin 2021.



Selon Mohamad El Chayah, président et chef de la direction de SEB Admin, «?La plateforme FlexPlusMC de SEB permettra aux participants des régimes collectifs d'assurance vie et invalidité de la GRC de profiter de nombreuses fonctions, fera passer le processus d'administration du papier au numérique et fournira à la GRC un environnement fiable, optimisé et hautement sécurisé, qui procurera les protections collectives et rendra possible l'adhésion des participants. SEB est un important fournisseur de services professionnels du secteur public canadien, qui a obtenu plus de 300 millions de dollars en contrats à tous les niveaux des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, ainsi que des sociétés d'État. »

Selon la GRC, « En tant qu'organisation policière, la GRC estime très important de veiller à ce que les prestations d'assurance-vie et d'assurance-invalidité ainsi que les demandes de règlement connexes soient administrées promptement, correctement et efficacement, et à ce que les participants à ces régimes puissent obtenir de l'information rapidement et facilement.

Ce changement d'administrateur appuiera les objectifs de modernisation énoncés dans notre Vision150 en assurant à nos membres et retraités des services d'avant-garde fournis selon des modalités plus pratiques, une efficacité accrue dans le traitement des demandes de règlement et une expérience générale améliorée.»

À PROPOS DE SEB ET DES AVANTAGES ESCOMPTÉS

Le contrat de services d'administration fournira à la GRC une expérience utilisateur moderne, numérique et conviviale pour l'administration de ses régimes collectifs d'assurance vie, DMA et invalidité, regroupant plus de 40 000 participants actifs et retraités. Les participants auront la flexibilité d'accéder à une plateforme libre-service sécurisée et bénéficieront du soutien du centre de service ultramoderne de SEB, et d'une équipe bilingue et dévouée, situé à Montréal (Québec), offrant des services à une clientèle nationale.

La plateforme FlexPlus de SEB comprend un éventail complet de modules d'administration qui seront adaptés aux exigences du programme d'assurance vie de la GRC (LIAP). La solution transformera l'expérience du participant au régime, grâce à l'adhésion en ligne et à de multiples fonctions libre-service. Voici certains des avantages offerts par le nouveau fournisseur de services :

Accès à signature unique à tous les environnements d'avantages sociaux, grâce au portail FlexPlus CONNECT;

Processus d'adhésion numérique intuitif;

Accès au régime, vérification des droits aux prestations, consultation et mise à jour des données des bénéficiaires... en ligne et de façon améliorée (libre-service);

Communications aux membres, personnalisées et automatisées : trousse de bienvenue aux nouveaux employés, vérification des personnes à charge ayant dépassé l'âge limite, rappels d'adhésion, transformation d'assurance en cas de cessation d'emploi, confirmation des bénéficiaires, preuve d'assurabilité, etc.;

Centre de service bilingue national pour les participants au régime, comptant une équipe performante et dévouée à la GRC;

Capacité d'offrir des structures de régime flexibles et des transferts de données sécurisés entre les systèmes d'information des Ressources humaines, de la Paie et des assureurs.

SEB Admin s'est conformée à toutes les exigences de la GRC, dont l'obtention des habilitations de sécurité obligatoires, afin de respecter les politiques de la GRC et du gouvernement du Canada.

À PROPOS DE SEB ADMIN

SEB Admin est un administrateur tiers qui offre des solutions évoluées et entièrement bilingues de traitement des avantages sociaux, en infonuagique, grâce à des technologies exclusives à SEB Admin et aux solutions et services personnalisés de partenaires. La plateforme FlexPlusMC de SEB Admin propose la connectivité à signature unique pour toutes les parties prenantes de programmes d'assurances collectives. Elle comprend plus de 20 modules qui prennent en charge divers modèles de revenus et plus de 90 % de toutes les activités de traitement de tous les types d'avantages sociaux. Chaque module peut fonctionner de manière autonome ou faire partie d'une solution intégrée. SEB Admin gère les programmes d'avantages sociaux de plus de 350?000 employés répartis dans plus de 50 entreprises de marque existante et entités gouvernementales canadiennes. Les solutions reposant sur l'infonuagique prennent en charge tous les types de régimes (traditionnel, flexible, cafétéria, banque d'heures et plateforme d'échange), au moyen de différents modèles ? impartition partielle ou complète et logiciels comme services ou SaaS).

À PROPOS DE LA GRC

Depuis près de 150 ans, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est le service de police national du Canada. Elle a un mandat de service de police national, fédéral, provincial et municipal. D'un océan à l'autre, elle travaille à l'échelle communautaire, provinciale, territoriale et fédérale pour :

prévenir la criminalité;

mener des enquêtes sur des crimes;

assurer le respect des lois et règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux;

veiller à la sécurité des Canadiens.

Elle offre aussi une expertise reconnue à l'échelle internationale.

La GRC compte, dans plus de 700 détachements situés dans 150 municipalités du pays, plus de 20 000 policiers en service actif, secondés par près de 10 000 employés civils. Elle fournit en outre des services de police dans plus de 600 collectivités autochtones au Canada. La GRC, en tant qu'organisation, a à coeur ses employés, les communautés qu'elle sert et tous les Canadiens.

À PROPOS DE SEB

SEB est une entreprise technologique qui propose à un bassin de clients nationaux et mondiaux des solutions, des services et des logiciels pour automatiser et externaliser leurs processus d'affaires. SEB se spécialise dans le domaine en croissance des solutions de traitement de type logiciels comme services (SaaS), reposant sur l'infonuagique, ce qui lui permet d'administrer mondialement des régimes d'assurance maladie privés et publics, d'après un modèle d'affaires de type «?externalisation des processus affaires (BPO) ». La clientèle de SEB comprend des entreprises et des gouvernements à l'échelle du Canada et à l'étranger. Plus de 80 % de ses revenus proviennent de gouvernements, d'assureurs et d'entreprises de soins de santé. L'infrastructure technologique de SEB, qui compte plus de 650 spécialistes techniques détenant de multiples certifications et répartis au pays et dans le monde, est un avantage concurrentiel crucial qui lui permet de soutenir l'implantation et la gestion de ses solutions de traitement des avantages sociaux dans les environnements de ses clients. Ces solutions peuvent changer la donne pour les clients de SEB.



L'expertise fondamentale de SEB consiste à automatiser et à gérer des processus d'affaires à l'aide de ses logiciels exclusifs combinés à des solutions de tiers élaborées grâce à des coentreprises et à des partenariats. Le modèle de conversion de clients de SEB relativement au traitement des avantages sociaux repose sur des partenariats de distribution (channel partnerships) grâce auxquels les solutions de traitement de SEB améliorent les structures de coût et favorisent de nouveaux modèles de revenus pour les partenaires et pour les clients. Toutes les solutions de SEB reposent sur l'infonuagique et peuvent être livrées via une impartition partielle, une impartition complète ou sur une plateforme SaaS. Les solutions de SEB transforment les centres de coût de ses partenaires en centres de profit.

Pour en savoir plus sur SEB Administrative Services Inc., rendez-vous à : www.seb-admin.com/fr-ca/.

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

Mohamad El Chayah, président et chef de la direction

SEB Administrative Services Inc.

Tél. : 416.418.0619

mohamad.elchayah@seb-admin.com

www.seb-admin.com

CONTACT POUR LES INVESTISSEURS

John McKimm, président, chef de la direction et directeur des systèmes d'information

Smart Employee Benefits Inc.

Tél. : 416.460.2817

john.mckimm@seb-inc.com

www.seb-inc.com

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 08:30 et diffusé par :