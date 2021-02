Akur8 et Duck Creek Technologies concluent un partenariat stratégique pour proposer aux assureurs dommages la meilleure suite logicielle de tarification du marché





Akur8 et Duck Creek Technologies sont ravis d'annoncer leur partenariat stratégique, signé le 2 novembre 2020. Avec cet accord, Akur8 forge son premier partenariat aux États-Unis, le premier marché mondial d'assurance dommages, ce qui représente une étape clé pour son expansion.

Le partenariat entre Duck Creek et Akur8 change la donne dans le secteur de l'assurance dommages, en permettant aux actuaires d'atteindre de meilleurs niveaux de précision. Ce partenariat donne naissance à une plate-forme SaaS combinée qui simplifie et renforce le processus de tarification des assureurs, des données à la mise en production des tarifs. Les assureurs peuvent améliorer leurs capacités de modélisation au sein de la plateforme de Duck Creek, leader du secteur, depuis la solution de gestion des données ?Duck Creek Insights', en passant par la solution unique de modélisation tarifaire d'Akur8, jusqu'à ?Duck Creek Rating' pour la définition des produits, les simulations de scénarios et les devis.

Spécialement développée pour les assureurs, la solution d'Akur8 améliore le processus de tarification des assureurs en automatisant la modélisation du risque et de la demande à l'aide d'une technologie propriétaire, basée sur l'intelligence artificielle transparente. Les principaux avantages pour les assureurs incluent une réduction considérable des délais de modélisation, qui accélère la mise sur le marché, et la réalisation de modèles plus prédictifs, tout en conservant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés.

"Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Duck Creek, dans un marché aussi stratégique que les Etats-Unis. Notre intégration transparente avec la suite produits de Duck Creek, et notamment avec Duck Creek Rating, l'un des moteurs de tarification les plus performants du marché, apportera une proposition de valeur extrêmement différenciante pour les assureurs dommages à l'affût d'une solution de tarification intégrée et complète, afin d'accélérer leur transformation digitale. Nous avons hâte de délivrer cette proposition de valeur conjointe aux assureurs dommages, et ce, à une échelle globale.", déclare Samuel Falmagne, CEO d'Akur8.

"Chez Duck Creek, nous sommes convaincus qu'Akur8 est en train de bâtir le futur de la tarification en assurances. Leur proposition de valeur centrée sur la transparence et le contrôle permet aux assureurs de bénéficier de la puissance de l'Intelligence Artificielle appliquée à la tarification, tout en évitant les effets boîte noire des algorithmes classiques. L'automatisation de la modélisation permet un gain massif de vitesse et de performance sans sacrifier la précision. Les assureurs peuvent accélérer leurs délais de mise sur le marché, tout en ayant une confiance absolue dans le pouvoir prédictif de leurs modèles et la justesse de leurs décisions. Nous sommes ravis de combiner nos forces pour apporter notre proposition de valeur commune sur le marché.", affirme Elizabeth Del Ferro, VP Partner GTM chez Duck Creek Technologies.

A propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est l'un des fournisseurs leaders de solutions core systems aux assureurs dommages. Via Duck Creek OnDemand, la solution entreprise SaaS de Duck Creek, les assureurs peuvent gérer l'incertitude et saisir les opportunités de marché mieux et plus rapidement que leurs concurrents. Les solutions de Duck Creek, offrant de nombreuses fonctionnalités, sont disponibles séparément ou intégrées dans une suite complète ; toutes sont disponibles via Duck Creek OnDemand.

A propos d'Akur8

Akur8 transforme la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Nos algorithmes de ML propriétaires automatisent la tarification tout en préservant le contrôle et la transparence des modèles créés tout au long du processus. Nous remplaçons les approches manuelles des solutions historiques de marché ainsi que la nécessité de construire et de maintenir de grandes bases de code par des développements R/Python personnalisés, tout en garantissant un résultat compréhensible et vérifiable, contrairement à des solutions ML ?boîtes noires'.

