Avis aux médias - Mise à jour sur la COVID-19 (le 2 février 2021) - Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus

Diagnos inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) , un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE, est heureux d'annoncer qu'il...

CF PharmTech, Inc. (« CF PharmTech ») est une société pharmaceutique entièrement intégrée en Chine spécialisée dans le traitement des maladies respiratoires. Chengdu Shangyi Information Technology Co., Ltd (« Chengdu Shangyi ») est une entreprise...