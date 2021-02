Diriger avec compassion : annonce des « Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale » en 2021





OTTAWA, ON, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Au cours d'une année qui a mis au défi la région de la capitale nationale comme rarement auparavant, les principaux employeurs de la région n'ont ménagé aucun effort pour veiller au bien-être de leurs employés et soutenir la collectivité. C'est le message que nous a transmis cette année le palmarès des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale, qui a été annoncé aujourd'hui par Mediacorp Canada Inc., organisateur du projet annuel déterminant les 100 meilleurs employeurs au Canada.

« Les employeurs de cette région comptent parmi les meilleurs au pays, déclare Richard Yerema, directeur de la rédaction du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. Leurs réponses durant cette période démontrent l'importance de l'empathie et des efforts visant à comprendre et anticiper les différents défis auxquels leurs employés pourraient être confrontés. »

Les employeurs qui figurent dans la liste de cette année en ont fait davantage pour aider leurs employés à concilier leurs engagements professionnels avec de nouvelles exigences liées à la famille et à la vie personnelle. Presque tous les lauréats de cette année offraient d'excellents avantages inclusifs pour la famille avant même la pandémie, ce qui a favorisé l'adoption d'horaires de travail adaptés, de congés et de politiques relatives aux congés pour soutenir les employés ayant des enfants ou des parents plus âgés. Quatre-vingt-dix pour cent des entreprises nommées cette année offrent des congés de maladie payés.

« Les entreprises ont intensifié leur soutien pour répondre aux besoins de la collectivité, a souligné Kristina Leung, rédactrice en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. Qu'il s'agisse de faire don de fournitures à des organismes de première ligne ou d'égaler la générosité de leurs employés en faisant des dons de bienfaisance équivalents, les employeurs se sont vraiment montrés à la hauteur. »

Voici certains projets dignes de mention retenus par les éditeurs cette année :

Exportation et développement Canada a offert une option de paiement unique et flexible permettant d'encaisser jusqu'à deux semaines de vacances accumulées. La société a aussi égalé les dons des employés aux banques alimentaires et aux organismes sans but lucratif locaux hautement prioritaires.

Pendant la pandémie, le Groupe de sociétés Tomlinson a fait don de plus de 21 000 masques respiratoires N95 à des hôpitaux, à des foyers de soins de longue durée et à des organismes bénévoles.

L'Organisation des normes de la santé a offert des horaires flexibles et une option de télétravail, ainsi que 10 jours de congé familial payés au cours de la dernière année pour aider les employés à gérer leurs responsabilités à la maison.

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) a supprimé son plafond sur les congés de maladie payés et a organisé différentes activités virtuelles pour aider les employés à rester connectés entre eux, notamment un événement en ligne intitulé « Beers, Tears and Cheers ».

Adobe Systems Canada Inc. s'est engagé à verser un million de dollars pour égaler les dons des employés à des organismes communautaires.

Tenu pour la première fois en 2006, le concours des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale est une marque de distinction particulière qui vise à reconnaître les employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau à l'avant-garde de leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs de partout dans la région sont évalués par les éditeurs du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada au moyen des mêmes critères que pour le concours national : 1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés aux autres organisations du même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes. Ce concours annuel est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans la région d'Ottawa-Gatineau; les employeurs de toute taille peuvent présenter leur candidature, qu'ils oeuvrent dans le secteur privé ou public.

Établi en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 18 concours régionaux et spécialisés joignant plus de 15 millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada, qui rejoint des millions de visiteurs uniques chaque année et présente des critiques éditoriales du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. L'entreprise publie également The Career Directory, qui en est à sa 28e édition - un guide en ligne gratuit pour les récents diplômés des collèges et universités à la recherche d'employeurs qui embauchent des candidats dans leur domaine.

La liste complète des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale en 2021 a été affichée ce matin sur la page d'accueil du concours. L'identité des lauréats a été annoncée en ligne et dans une édition spéciale du journal Ottawa Citizen ce matin. Rendez-vous sur la page d'accueil du concours pour découvrir les raisons derrière ces choix ainsi que des centaines d'autres histoires et photos qui ont aussi été publiées ce matin par les éditeurs : https://www.canadastop100.com/ottawa/

SOURCE Mediacorp Canada Inc.

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 08:00 et diffusé par :