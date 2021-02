Des céréales Régal égale Eggo* ! Eggo célèbre son 50e anniversaire au Canada avec le lancement des céréales Eggo* Saveur de chocolat





MISSISSAUGA, ON, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Eggo - la gaufre à réchauffer au grille-pain préférée de tous les consommateurs - célèbre son 50e anniversaire au Canada en introduisant les NOUVELLES céréales Eggo Saveur de chocolat, des mini-morceaux de céréales en forme de gaufres à saveur de chocolat, agrémentés d'une garniture chocolatée exquise. Ce nouveau membre de la famille donne vie à la délicieuse marque emblématique Eggo, bien connue et très appréciée dans l'allée des céréales.

Faits de grains entiers et ne contenant ni arômes ni colorants artificiels, les délicieux mini-morceaux de céréales en forme de gaufres offrent une irrésistible saveur de chocolat qui ne s'arrête pas, et les morceaux de gaufres uniques restent croustillants dans le lait. La dernière surprise de saveur est dévoilée lorsque le cacao sature le lait, laissant un bol de délicieux lait de céréales chocolatées à la fin. Bon jusqu'à la dernière cuillerée !

Doux souvenirs des Eggo

Lancée au Canada en 1971, Eggo a révolutionné le monde du petit déjeuner avec ses gaufres surgelées de format grille-pain et leur délicieuse « formule secrète », qui a rendu le service d'un petit déjeuner chaud facile et délicieux. La marque adorée est rapidement devenue un incontournable du déjeuner, et le slogan « Régal égale Eggo » inoubliable a été lancé l'année suivante. À ce jour, la majorité des Canadiens peuvent compléter correctement cette célèbre phrase?. Reconnue sur la scène internationale, Eggo a introduit plusieurs saveurs et formats différents au fil des ans, dont le lancement canadien des premières céréales Eggo - les céréales Eggo Saveur d'érable - l'an dernier. Maintenant, alors qu'elle célèbre son 50e anniversaire au Canada, l'innovation Eggo atteint de nouveaux sommets en apportant une nouvelle saveur sucrée et croquante de chocolat dans l'allée des céréales avec Eggo Saveur de chocolat.

Eggo en demande

« Nous sommes heureux que les amateurs de chocolat et d'Eggo fassent l'expérience de ces délicieuses nouvelles céréales », déclare Christine Jakovcic, vice-présidente, Marketing et nutrition, Kellogg Canada. « Les Canadiens sont agréablement surpris de voir Eggo dans la catégorie des céréales. C'est une toute nouvelle façon de savourer nos célèbres Eggo adorées ! »

Les céréales Eggo Saveur de chocolat, qui seront lancées de façon permanente, arrivent maintenant en magasin, où elles se joignent à leur consoeur, les céréales Eggo Saveur d'érable. Assurés de mettre de la vie dans les bols matinaux, les deux produits sont aussi la collation idéale à savourer lors de vos déplacements - directement de la boîte.

? Selon un sondage de Kellogg Company mené par Harris/Decima au moyen de TeleVox, le sondage omnibus téléphonique national de l'entreprise. Au total, 1 002 Canadiens ont été interrogés du 27 au 30 janvier 2011. Les résultats sont exacts à +/- 3,1 % 19 fois sur 20.

