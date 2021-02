Boralex annonce la clôture de l'acquisition de participations dans sept parcs solaires aux États-Unis





MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la clôture de l'acquisition précédemment annoncée des participations majoritaires dans un portefeuille de sept parcs solaires situés aux États-Unis pour une contrepartie en espèces de 277 millions de dollars canadiens (215,6 millions de dollars américains), suite à certains ajustements prévus dans les conventions d'acquisition.

Les sept parcs solaires ont une puissance installée brute totale de 209 MWac, alors que les participations acquises représentent une puissance installée nette à Boralex de 118 MWac. L'information financière relative à ces actifs sera comptabilisée sur une base consolidée puisque Boralex en détient le contrôle.

Les parcs solaires, situés en Californie (5), en Alabama (1) et en Indiana (1) ont été mis en service entre 2014 et 2017 et bénéficient de contrats d'achat d'électricité (« CAÉ ») à long terme avec Regents of the University of California, Alabama Power Company, PG&E, Southern California Edison, la ville de Palo Alto et Indianapolis Power & Light. Alabama Power a renoncé à l'exercice du droit de premier refus dont elle bénéficiait pour le parc solaire de Lafayette.

À la suite de cette transaction, la puissance installée totale de Boralex à travers le monde est de 2 455 MW.

Rappel des faits saillants financiers

Prix d'achat : 277 M$ CA (215,6 M$ US) ;

Financement par emprunt de 192 M$ CA (149 M$ US), conclu avec la Banque Nationale du Canada, Silicon Valley Bank, Caixa Bank et Bayern LB. La dette couvre environ 69 % du prix d'acquisition ;

Ajout de 209 MWac à la puissance installée de Boralex ;

Contrats à long terme avec une durée moyenne pondérée restante de près de 21,5 ans ;

Contribution prévue au BAIIA(A) : environ 35 M$ CA (27 M$ US) selon IFRS représentant 100 % du BAIIA des parcs solaires qui seront consolidés aux états financiers de la Société ;

Contribution aux flux de trésorerie discrétionnaires (AFFO) par action dès la première année avec des flux prévus de 4 M$ CA (3 M$ US), soit 0,03 $ par action, une hausse de 3 % sur le montant consolidé généré par Boralex en 2019.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

