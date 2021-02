Le ministre Lionel Carmant annonce un nouveau dépliant sur les services offerts pour les familles d'un enfant handicapé





QUÉBEC, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui la publication d'un nouveau dépliant pour les familles d'un enfant handicapé.

Ce dépliant, produit par l'Office des personnes handicapées du Québec, regroupe les principaux programmes, mesures et services du gouvernement du Québec dont peuvent bénéficier les familles d'un enfant handicapé d'âge préscolaire. Il vise à bien informer les parents de l'aide disponible à la suite de l'annonce du diagnostic de leur enfant.

Ce dépliant sera distribué dans l'ensemble du réseau de la Santé et des Services sociaux pour soutenir les intervenantes et les intervenants pouvant être impliqués lors de l'annonce du diagnostic ou à la suite de celle-ci. Les organismes communautaires qui offrent des services aux parents d'enfants handicapés sont également invités à commander le dépliant.

Sa version électronique peut être téléchargée sur le site Web de l'Office des personnes handicapées du Québec. Il est également possible de commander gratuitement la version papier de celui-ci en écrivant à publication@ophq.gouv.qc.ca.

« Je suis très heureux de la publication de ce dépliant, qui permettra aux familles d'enfants handicapés d'être mieux informées de l'aide gouvernementale à leur disposition. L'annonce du diagnostic peut être un moment difficile pour les parents, et ce dépliant permettra de simplifier leurs démarches pour avoir accès à l'information. J'invite les professionnels de la santé qui travaillent auprès de parents d'enfants handicapés à utiliser ce dépliant dans le cadre de leurs fonctions. Les parents pourront ainsi plus facilement connaître les programmes, mesures et services existants et bénéficier des ressources dont ils pourraient avoir besoin. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Liens connexes :

Site Web de l'Office : https://www.ophq.gouv.qc.ca/

Page Facebook de l'Office : https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees

Chaîne YouTube de l'Office : https://www.youtube.com/c/officedespersonneshandicapeesduquebec

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à communications@ophq.gouv.qc.ca.

Sources :

Sarah Bigras

Attachée de presse

Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

418 446-5911

Patrick Inthavanh

Relationniste médias

Office des personnes handicapées du Québec

819 314-3549

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 07:00 et diffusé par :