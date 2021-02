EURid annonce une augmentation de son portefeuille de 3% dans son rapport du dernier trimestre





EURid a publié aujourd'hui son rapport du quatrième trimestre 2020, partageant ses statistiques et développements trimestriels. Parmi les points forts:

- 268 296 nouveaux enregistrements de noms de domaine;

- Le Portugal est le pays ayant la plus forte croissance des enregistrements, avec +64,8%;

- Un taux de renouvellement moyen de 81,7%.

Le nombre total d'enregistrements est passé de 3 576 302 à la fin du troisième trimestre 2020 à 3 684 984 à la fin du quatrième trimestre 2020, soit une augmentation de 0,97 %, grâce aux efforts continus de nos bureaux d'enregistrement accrédités pour promouvoir le .eu via diverses campagnes.

Les développements principaux du trimestre sont :

- La présentation des gagnants des Web Awards .eu 2020 ;

- La deuxième édition des "Live Talks .eu » avec une présentation sur le thème « Taking Your Business Online »;

- La réunion inaugurale de la Coalition dynamique pour les données et la confiance ;

- Des initiatives dans quatre pays pour la semaine du codage .

Pour en savoir plus, consultez le rapport du 4e trimestre 2020 d'EURid.

À propos d'EURid

EURid est l'organisation à but non lucratif qui gère les domaines de premier niveau .eu, .?? et .??, à la suite d'un appel d'offres et d'une nomination par la Commission européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités. Dans le cadre de son engagement continu envers la sécurité des données, EURid est certifié par la norme de sécurité ISO27001 depuis 2013. EURid est également enregistré par le système européen de management environnemental et d'audit (EMAS). EURid a son siège à Diegem (Belgique) et des bureaux régionaux à Pise (Italie), Prague (République Tchèque) et Stockholm (Suède) : www.eurid.eu.

Communiqué envoyé le 2 février 2021 à 06:15 et diffusé par :