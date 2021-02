De l'hédonisme domestique à la modération responsable, l'enquête Bacardi révèle les tendances en matière de spiritueux suscitées par les changements culturels l'année dernière





Bacardi Limited, la plus grande société privée de spiritueux au monde, a le regard tourné vers l'avenir. Elle vient de publier le Rapport sur les tendances des cocktails Bacardi, la deuxième édition annuelle de l'entreprise, révélant comment les récents changements culturels ont remodelé le secteur des boissons. Élaboré en collaboration avec The Future Laboratory (TFL), un cabinet de conseil basé à Londres, le rapport prédit les changements qui se produiront dans la consommation de cocktails en 2021. Il contient également les informations recueillies auprès du réseau mondial des ambassadeurs Bacardi, ainsi que des barmans et autres experts du secteur.

« La pandémie a changé les mentalités et accéléré les tendances émergentes, et le rapport sur les tendances des cocktails Bacardi est une fenêtre sur ces changements », déclare Brenda Fiala, vice-présidente mondiale des renseignements et analyses stratégiques pour Bacardi.

« Ces informations nous aident à nous orienter dans le paysage de la consommation et à établir le cap de la croissance future, alors que nous entrons dans une nouvelle année au cours de laquelle les adultes en âge légal pour la consommation d'alcool auront hâte de rétablir des liens, de créer de nouveaux rituels et de porter un toast lors de simples moments de fête avec leurs proches ».

Hédonisme domestique. La pandémie a fait de nos foyers le point focal de notre vie sociale. Au Royaume-Uni, une personne sur cinq accueille des rassemblements virtuels ; 40 % des consommateurs américains sont intéressés par les kits de cocktails maison et les cocktails à emporter (Nielsen CGA).



Avant les confinements, 1 % seulement des ventes de spiritueux se faisait en ligne, car les gens n'étaient pas vraiment conscients de pouvoir acheter des bouteilles ou des cocktails via leurs navigateurs. Quelques semaines après les confinements, les consommateurs ont découvert qu'ils pouvaient acheter des spiritueux en ligne et se les faire livrer directement à leur porte, entraînant une croissance exponentielle des ventes de spiritueux en ligne. Une nouvelle culture de la commodité, rendue possible par la croissance fulgurante du commerce électronique est en plein essor.



Drizly, une plate-forme de commerce électronique d'alcool a augmenté ses ventes de 350 % en 2020, selon IWSR. L'appétit en matière de commodité et un nouveau regain de prudence se sont combinés pour entraîner une augmentation de 131 % des cocktails prêts à boire (Ready-To-Drink, RTD) aux États-Unis (Nielsen CGA).



Alors que cette catégorie prospère davantage cette année, attendez-vous à voir de nouveaux acteurs entrer en jeu.

Recherche de sensations gustatives. Le désir d'un bien-être nostalgique, combiné à un désir d'évasion a conduit de nombreux consommateurs d'alcool à créer leurs propres variantes de cocktails classiques et à se plonger dans des arômes avant-gardistes. Les gens cherchent de plus en plus à s'aventurer en dehors de leur zone de confort en matière de cocktails et à explorer des saveurs nouvelles et intenses, infusant leurs boissons de goûts épicés, fumés, super-doux et amers.



L'apéritif italien est adopté à travers le monde, augmentant l'intérêt pour les goûts amers en particulier. Alors que les consommateurs ont soif de prendre un répit familier de la vie en confinement, les cocktails classiques gagnent également en popularité, tout comme la recherche de variations agréables de ces produits de tradition incontournables.



Les gens repoussent davantage les limites de l'expérimentation avec des cocktails comme le chili whisky aigre et les cocktails au gin infusé de curcuma et au gingembre, suggérant l'émergence d'une recherche de sensations gustatives fortes.



« Les classiques sont de retour, mais avec une touche futuriste », déclare Martin Raymond, co-fondateur de The Future Laboratory. Il prédit en outre que : « À la maison, nous avons appris à faire ces boissons. Mais lorsque les bars seront à nouveau opérationnels, nous voulons que nos barmans et endroits préférés soient prêts à nous stimuler, à nous déconcerter et à répondre à nos attentes, avec des fusions et des variations d'avenir et les goûts qu'ils auront perfectionnés pendant le confinement: des amers super-chargés, des goûts sucrés volatiles là où on attendrait des aigres doux, voire des élixirs hyper-locaux qui distillent les meilleures herbes, mousses et lichens avec l'exactitude d'un chimiste. Là où le barman d'hier parlait de compétences et de mixologie, celui de demain parlera d'alchimie et de perturbation ».

Aficionados expérimentaux. Après le confinement, après avoir expérimenté des cocktails maison, les consommateurs seront armés d'une connaissance renouvelée des spiritueux et des cocktails. Ce changement stimulera les bars à se réinventer, à travers l'appréciation éclairée envers les compétences des barmans.



Selon Bacardi, 20 % des clients sont désormais désireux de découvrir des boissons qui n'étaient pas sur leur radar avant le confinement, y compris des versions premium de leurs spiritueux favoris ou d'autres qu'ils n'avaient jamais goûtés auparavant. Nous verrons par conséquent une augmentation des options à emporter, ainsi que des cocktails en lots de qualité supérieure.



En Amérique du Nord, les meilleures opportunités de premiumisation sont la tequila (60 %), le rhum brun (32 %) et le mezcal (29 %). En Europe, le gin est en plein essor; c'est le spiritueux le plus tendance au monde (51 %) d'après les informations glanées dans le sondage Bacardi Global Brand Ambassador.

Une durabilité avisée. La pandémie n'a pas fait déroger à l'exigence de durabilité et de transparence. Ces questions restent au premier plan des préoccupations des consommateurs de spiritueux, puisque près de 70 % d'entre eux aux États-Unis et au Canada confirment l'importance du caractère durable ou écologique d'une marque.(IBM, National Retail Association Federation).



Cette volonté de consommation plus respectueuse de l'environnement a également pénétré dans les bars et les restaurants. 58 % des ambassadeurs de la marque Bacardi en Amérique du Nord déclarent avoir remarqué une augmentation de l'intérêt des barmans pour les ingrédients zéro déchet.

Une modération réfléchie et responsable. Alors que les gens recherchent des options responsables, les cocktails à faible degré d'alcool et sans alcool constituent une alternative, et ce marché continue de croître à un rythme rapide. Alors que la tendance des boissons à faible teneur en alcool et sans alcool (NoLo) s'impose en Europe occidentale, dans le monde, 22 % des consommateurs boivent moins en général et 55 % des consommateurs d'alcool responsables consomment des boissons à faible degré d'alcool.



Les bars et les restaurants commencent à prendre note de ce changement. Beaucoup ont adopté des menus hybrides qui proposent des boissons dans des versions alcoolisées et non alcoolisées, et beaucoup plus le feront probablement cette année.

Téléchargez le Rapport complet sur les tendances des cocktails Bacardi 2021 et l'infographie.

