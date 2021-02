CAE signe un contrat avec PYURE pour assembler et mettre au point des assainisseurs d'air afin de participer à la lutte contre la COVID-19





PYURE a démontré dans un laboratoire scientifique américain indépendant et certifié que son produit homologué par la FDA détruit considérablement le virus de la COVID-19 dans l'air et sur les surfaces

MONTRÉAL, le 2 fév. 2021 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec The PYURE Company (PYURE) pour assembler des assainisseurs d'air dotés de la technologie PYURE qui, selon les essais réalisés dans un laboratoire scientifique américain indépendant et certifié, détruit considérablement le virus de la COVID-19, tant dans l'air que sur les surfaces.

CAE travaillera avec PYURE pour mettre au point la prochaine génération de produits à l'aide de la technologie et des plans de PYURE, elle prévoit aussi d'équiper ses installations et simulateurs avec la technologie.

« Le contrat avec PYURE nous permettra de conserver des emplois dans le secteur de la fabrication à Montréal tout en continuant à jouer un rôle dans la lutte contre la pandémie, » a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. Nous avons obtenu ce contrat principalement en raison du savoir-faire que nous avons acquis en développant les respirateurs CAE Air1 ainsi que de la certification ISO 13485:2016 pour la conception, la fabrication et la distribution d'appareils médicaux que nous avons obtenue le mois dernier. »

« Nous trouvons sans cesse des moyens innovateurs de fournir des solutions pour rendre le monde plus sûr. Depuis plus de 70 ans, CAE est un moteur d'innovation qui dispose de capacités d'ingénierie, de propriété intellectuelle, de chaîne d'approvisionnement et de fabrication de renommée mondiale. », a ajouté M. Parent. « Nous sommes fiers de pouvoir appliquer nos compétences dans le secteur des dispositifs médicaux. »

Dans le cadre de cet accord avec PYURE, CAE prévoit produire 55 000 unités au cours de la première année. Les assainisseurs d'air PYURE sont utilisés dans les hôpitaux, les cabinets de médecins et de dentistes, les centres de soins pour personnes âgées, les entreprises de haute technologie et les écoles aux États-Unis.

« Contrairement aux purificateurs d'air classiques, notre technologie ne se limite pas uniquement à la quantité d'air aspirée par l'unité », a déclaré Jean-François Huc, chef de la direction de PYURE. « La technologie brevetée innovatrice de PYURE reproduit la façon dont les rayons du soleil assainissent l'environnement extérieur en générant de façon sécuritaire des radicaux hydroxyles et des oxydants organiques et en les diffusant à l'intérieur. »

Tous les produits et solutions d'assainissement d'air PYURE s'appuient sur la même technologie qui génère des radicaux hydroxyles et des oxydants organiques. Le produit MDU/Rxtm de PYURE est homologué par la FDA en tant que dispositif médical de classe II.

« Il y a actuellement une forte demande pour nos produits uniques et innovateurs aux États-Unis. Cette tendance continue d'augmenter depuis le début de la pandémie et elle s'est accélérée depuis l'annonce des résultats de l'étude sur le virus de la COVID-19 », a ajouté Huc. « Nous sommes fiers d'établir un partenariat avec un chef de file de l'industrie comme CAE pour nous aider à assurer une production de masse d'un produit qui aide à sauver des vies. »

PYURE a annoncé dans un récent communiqué qu'Innovative Bioanalysis, un laboratoire américain certifié de biosécurité de niveau 3 situé en Californie, a démontré que l'assainisseur d'air PYURE MDU/Rxtm élimine 99 % des particules de SARS-CoV-2 dans l'air en 20 minutes et qu'aucune particule n'est détectée dans l'air après 80 minutes. L'étude a également permis de démontrer que sur les surfaces, l'assainisseur d'air PYURE MDU/Rxtm élimine 99 % du virus en une heure et aucune particule n'est détectée sur les surfaces après trois heures.

À propos de The PYURE Company Inc.

PYURE est une société fermée américaine qui fabrique et commercialise des purificateurs d'air commerciaux. Les produits PYURE assainissent de façon sécuritaire l'air et les surfaces intérieurs, assurent une protection dynamique contre les pathogènes et améliorent la qualité de l'air. La technologie exclusive de PYURE reproduit la façon dont les rayons du soleil assainissent l'environnement extérieur en générant de façon sécuritaire des radicaux hydroxyles et des oxydants organiques et en les diffusant à l'intérieur. PYURE commercialise une série de produits, y compris des dispositifs portatifs pour assainir quelques milliers de pieds carrés, et des solutions intégrées CVC qui peuvent assainir des centaines de milliers de pieds carrés. PYURE est située à Boynton Beach, en Floride. Pour plus de renseignements, visitez www.pyureco.com.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

