Enseignement collégial : L'AGEECBC souhaite revenir à un enseignement présentiel

BAIE-COMEAU, QC, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association générale des étudiantes et étudiants du cégep de Baie-Comeau (AGEECBC) exprime son souhait de retourner à l'enseignement 100 % présentiel, comme c'était le cas à l'automne dernier à Baie-Comeau. Alors que le nombre de cas de COVID-19 est minime depuis plusieurs jours, l'association y voit une manière directe de bonifier substantiellement la qualité des apprentissages.

« On espère que la santé publique va donner le feu vert pour un retour en classe au cégep de Baie-Comeau. Notre contexte est unique au Québec, et le faible nombre de cas est favorable pour un enseignement présentiel. La session d'automne 2020 est une preuve que cela peut être fait de manière sécuritaire : les cas sont malgré tout demeurés très bas », explique Alex Marin, président de l'AGEECBC.

LE MORAL DES ÉTUDIANTS EN SORT GAGNANT

L'association note les bénéfices apparents de cette mesure non seulement sur les apprentissages, mais également sur la santé psychologique de la population étudiante. Selon l'enquête Derrière ton écran, menée par la Fédération étudiante collégiale du Québec l'automne dernier, 1 personne étudiant au cégep de Baie-Comeau sur 3 (32 %) a vu sa santé psychologique se détériorer depuis le début de la crise. Or, cette statistique est de 64 % pour l'ensemble de la province.

« C'est sûr qu'avec de telles retombées positives sur la population étudiante, on sent une impatience de la part de celle-ci à retourner en classe. Il nous est difficile de comprendre pourquoi notre situation doit s'arrimer avec le reste de la province : nous espérons que dans les prochaines semaines, le gouvernement prendra en considération les différentes réalités régionales », soulève M. Marin.

UN RETOUR PROGRESSIF

Selon l'association étudiante, les infrastructures du cégep permettent de tenir adéquatement ce ratio d'enseignement présentiel. La population étudiante du cégep a également démontré l'importance qu'elle voue au respect des mesures sanitaires, puisque les mesures mises en place excèdent celles imposées par la Santé publique « Tout en effectuant un assouplissement progressif des mesures de confinement sur la Côte-Nord, il importe selon nous de prioriser l'ouverture des classes du cégep. L'enseignement supérieur, c'est précieux pour toute une société et pour son futur, et nous considérons qu'il faille profiter de toutes les chances que nous détenons pour favoriser nos apprentissages », considère Alex Marin.

Depuis sa création en 1978, l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Baie-Comeau est un organisme à but non lucratif consacré à la défense des divers droits et intérêts des étudiants et étudiantes inscrits au Cégep de Baie-Comeau. Constituée d'environ 605 membres, elle veille à promouvoir un milieu pédagogique sain, en s'impliquant politiquement, socialement et académiquement dans toutes les sphères d'activités de ses membres et du collège auquel elle se réfère.

